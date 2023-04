Politiet etterforsker seksuallovbrudd i Førde sentrum

En kvinne er fornærmet i saken.

Brit Jorunn Svanes/NRK

07.04.2023 22:00 Oppdatert 07.04.2023 22:12

Langfredag har politi og krimteknikere vært i Førde sentrum og etterforsket en hendelse.

Politet opplyser i en pressemelding fredag kveld at det dreier seg om et seksullovbrudd som skal ha skjedd natt til torsdag, og at en kvinne i slutten av 20-årene har status som fornærmet.

BT har vært i kontakt med jourhavende politiadvokat Andreas Foxen Haldorsen, som ikke ønsker å si noe mer om hvilket type seksuallovbrudd politiet etterforsker.

Han opplyser at ingen er pågrepet og siktet i saken.

– Vil det si at politiet leter etter en ukjent gjerningsperson?

– Det kan jeg heller ikke kommentere på nåværende tidspunkt, sier Haldorsen.

Har gjort undersøkelser

Et større område har vært sperret av, skriver NRK. Ifølge kanalen har politiet blant annet gått gjennom bosspann, målt avstander og hentet inn en hundepatrulje for å gjøre søk.

I 14.30-tiden fikk BT opplyst at sperringene var fjernet.

Politiet var lenge tause om saken. I 16-tiden bekreftet jourhavende politiadvokat Dywecke Gjermundrød overfor BT at politiet etterforsker en hendelse, men hun ønsket ikke å si noe mer.

– Har sett på overvåking

Politisperringene har vært i området utenfor restauranten Venezia i Førde sentrum. BT har vært i kontakt med daglig leder Amir Goran, som sier at politiet ikke har informert dem.

– Vi vet ingenting om hva som har skjedd. Politiet har sett på overvåkingskameraene våre og vært ute med politibiler, sier han.

Politiet skriver i pressemeldingen at de ønsker at å komme i kontakt med vitner.

– Det er av særlig interesse for politiet å komme i kontakt med et par som skal ha vært i kontakt med fornærmede i saken, skriver politiet.

Haldorsen opplyser at fornærmede selv har opplyst å ha hatt kontakt med paret.