Vil forby Satudarah: – Jeg er fryst ut, sier mannen som er utpekt som president i den beryktede MC-klubben

Politiet mener de er kriminelle og skaper frykt. Men Satudarahs medlemmer mener at klubben har endret seg. Nå kan den tvangsoppløses.

Her er flere av de mest sentrale medlemmene i Satudarah MC Oslo. Mannen i midten er pekt ut som president i Oslo-avdelingen til Satudarah.

Politiet og påtalemyndigheten mener den såkalte 1 %-klubben 1 %-klubbenDet er en betegnelse på en motorsykkelklubb som selv definerer seg som lovløs. MC-klubber som Bandidos, Hells Angels og Satudarah regnes som slike klubber. Satudarah MC er en organisert, kriminell gjeng. Medlemmene kobles til knivstikking, skyting på åpen gate og flere andre alvorlige lovbrudd.

Onsdag startet saken i Oslo tingrett der påtalemyndigheten vil innføre et forbud mot klubben. For første gang snakket mannen som er pekt ut som president i Oslo-avdelingen om klubben og sin rolle.

– Driver med litt av hvert

– Satudarah burde ikke dømmes, sa lederen av Oslo-avdelingen.

I retten fortalte han om hvordan han i flere år har vært interessert i motorsykler, men at han ikke har motorsykkellappen.

– Vi driver med litt av hvert. Det er interesser rundt MC og MC-treff. Så møtes vi på restauranter og spiser middag sammen, svarte han på spørsmål om hva klubben driver med.

Han nekter for at Satudarah MC har en såkalt 1 %-livsstil, at de ikke følger samfunnets lover og regler.

Denne vesten ble funnet hjemme i boligen til mannen som pekes ut som presidenten i Satudarah MC Oslo. Vesten ble funnet i forbindelse med en ransaking i mai 2020.

I retten fortalte han at det ikke var tilfeldig at han ble med i Satudarah.

– Jeg var i kontakt med flere store MC-klubber. Jeg var ikke velkommen der. Det er ikke på grunn av mangel på interesser. Det er kun fordi jeg er brun i huden.

Fakta Dette er Satudarah Satudarah er en motorsykkelklubb som ble grunnlagt i Moodrecht i Nederland i 1990. Navnet betyr «ett blod». MC-klubben er en såkalt 1 %%-klubb. Det betyr at medlemmene regner seg som lovløse og følger egne lover og regler. Både i Nederland og Tyskland har myndighetene nedlagt forbud mot Satudarah. Mens nesten alle i Hells Angels og Bandidos kjører motorsykkel, er ikke dette en forutsetning for å bli medlem i Satudarah. Klubben har eksistert i Norge siden 2014, da den første avdelingen ble opprettet i Stavanger. Siden har den spredt seg til Oslo, Kristiansand og Tønsberg. Det er uklart hvor mange avdelinger som er aktive i dag. Det er i dag uklart hvor mange personer som er med i Satudarah i Norge. Flere av medlemmene er de siste årene blitt dømt til lengre fengselsstraffer. MC-klubben skiller seg fra flere andre klubber, fordi den er multietnisk. Majoriteten av de andre store internasjonale klubbene er ikke dette. Vis mer

Fryst ut

Mannen i slutten av 30-årene fortalte at han nå og tidligere er blitt fryst ut av klubben og mistet presidentskapet i klubben. Dette var fordi han havnet i en straffesak.

Mannen har et langt rulleblad. Han er domfelt en rekke ganger og har vært involvert i flere konflikter med personer i andre kriminelle miljøer.

Mannen er nå siktet etter en voldsepisode på Lillestrøm i desember. Derfor er han fryst ut av klubben, sier han.

– Klubben misliker på det sterkeste at jeg har havnet i en slik sak.

I retten kom det også frem at mannen angivelig skal ha forsøkt å rekruttere unge innsatte til MC-klubben.

Politiet fant dette bildet på telefonen til et av Satudarahs medlemmer. Ingen av de mest sentrale medlemmene i MC-klubben har MC-lappen.

Poserte med kniv: – Ikke fordi han går i speideren

Saken går over tre dager. Mesteparten av den første dagen gikk til vitneforklaringer fra ansatte fra Kripos og politidistriktene Oslo og Sør-Vest. De forklarte seg blant annet om deres kjennskap til medlemmene og klubben.

Politiet la onsdag frem flere bilder av klubbens medlemmer. På et av bildene kunne man se en mann med finlandshette og en stor kniv. Bildet ble lagt ut på Tiktok.

– Det er for å bygge opp under klubbens renommé og rykte. At de er «bad guys». Han står og poserer med en ganske heftig kniv. Det er ikke fordi han går i speideren, vil jeg tro, sa politioverbetjent Mats Bjørnstad.

Han har fagansvar for MC-kriminalitet i Kripos og var det første vitnet som onsdag forklarte seg.

MC-klubb uten motorsykkel

Bjørnstad pekte på at så å si ingen av personene i Satudarah MC har førerkort til å kjøre motorsykkel.

Da det skulle markeres at en ny avdeling skulle opprettes i Danmark, så reiste flere norske medlemmer for å delta. Der ble et «20-talls» norske borgere kontrollert av dansk politi.

– Jeg var fysisk til stede. De fleste kom i biler. Det var rundt 3–400 personer til stede. Jeg så kanskje et 30-talls sykler, sa Bjørnstad om samlingen i Danmark.

– Har dere noen oversikt over medlemstallene til Satudarah i Norge? spurte Usama Ahmad, en av advokatene som representerer klubben.

– Nei, de leverer ikke de listene til oss, svarte Bjørnstad.

Bjørnstad vitnet i retten om at Satudarah MC i Norge svarer til ledere i Danmark og andre steder i Europa. Dette nektet den angivelige lederen i Satudarah MC Oslo for i sin forklaring.

John Christian Elden og Usama Ahmad representerer Satudarah i saken som kan avgjøre klubbens fremtid.

Mener flere skal ta lappen

Ahmad og advokat Jon Christian Elden representerer Satudarah i retten. De mener at klubben har utviklet seg de siste årene. De viser til at flere av medlemmene nå er i ferd med å skaffe seg motorsykkellappen.

De viser også til klubbens vedtekter, hvor det står at det bryter med klubbens interne regler å begå kriminalitet.

Dette dokumentet viser Satudarah MC Oslos vedtekter. Dette er lover klubbens medlemmer skal følge.

– Jeg ville nok heller ikke skrevet svart på hvit at jeg begikk kriminalitet, kommenterte Bjørnstad fra Kripos.

Loven som åpner for forbud mot kriminelle gjenger, ble vedtatt i 2021. Dette er første gang den blir prøvd i retten.

– Jeg mener klubben ikke bør forbys, for det er ikke en kriminell organisasjon, sa den angivelige presidenten onsdag.

Påtalemyndigheten mener flere voldshendelser den siste tiden kan knyttes til Satudarah MC. De viser til skytingen ved Nationaltheatret i januar og en knivstikking på et utsted i Lillestrøm i desember i fjor. I begge sakene er det personer som kobles til klubben eller sentrale skikkelser som er siktet.

Begge hendelsene ses i sammenheng i en pågående konflikt mellom Satudarah og det kriminelle nettverket Young Guns. Dette avviser den angivelige presidenten.