Tretten bru kollapset. Nå får vi vite hva som skjedde.

Professor i sikkerhet mener veimyndighetene må endres etter Tretten bru-avsløring.

Tretten bro kollapset for ett år siden. Nå er havarikommisjonen ferdig med den tekniske gjennomgangen. Vis mer

Publisert: 15.08.2023

Nøyaktig ett år etter Tretten bru kollapset, la havarikommisjonen tirsdag morgen frem konklusjonen der det står at den mest sannsynlige årsaken til kollapsen å være såkalt blokkutriving av brokonstruksjonen.

Belastningen på broa da den kollapset, var betydelig lavere enn det den var prosjektert for.

I konklusjonen står det blant annet at:

«kritiske deler av brua var degradert som følge av utmatting i treet.»

Dette er den første av to rapporter. Denne rapporten handler om den tekniske svikten til broen.

Det videre arbeidet til kommisjonen har mål om å se på hvordan feilen kunne oppstå hos veimyndighetene.

Hvorfor ble ikke feilen utbedret da det flere år før broen falt ned, ble oppdaget?

Det var flere biler på broen da den raste. Ingen liv gikk tapt. Vis mer

Styrt av standarder

Da Tretten bru kollapset, hadde myndighetene i seks år visst at en lang rekke punkter på broen var svært overbelastet.

Det kom frem da Aftenposten avslørte nylig at veimyndighetene i 2016 fikk brev fra Veivesenet om at enkelte punkter på broen var overbelastet med 211 prosent.

Da Vegdirektoratet fikk denne opplysningen, svarte de slik:

«Utnyttelse på 211 prosent for Tretten bru betyr vel at den helt teoretisk bare har kapasitet for egenvekt?»

Likevel ble ingenting gjort.

Les også Seks år før Tretten bru kollapset, ble de varslet om at den kun tålte egen vekt. Likevel gikk den med full trafikk.

Dette får Jørn Vatn ved NTNU til å reagere. Han er professor i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. Han mener veimyndighetene bør være mer kritisk til dagens regelbasert regime, og tenke mer risikobasert.

– I et risikobasert regime naturlig ville man utført en konkret risikoanalyse da man ble klar over svakhetene de nye reglene avdekket, her ser det her ut til at man blir litt handlingslammet. Det ringer noen bjeller, men det er ikke rett frem å ta dette videre, broen var jo satt opp i henhold til tidligere regelverk, sier Vatn.

Kort oppsummert: Selv om en bro er bygget etter standarden, betyr det ikke at risikoen for at den faller ned forsvinner.

Standarder

Opplysningene om svakhetene ved broen ble sendt videre oppover i systemet. Både brodirektøren og kontorlederen for kontroll og godkjenning fikk tilsendt dokumentasjonen samme dag, ifølge datostempelet på e-postene. Det opprinnelige brevet er adressert til regionveisjefen.

I et senere svar skriver saksbehandleren i Vegdirektoratet at avgjørelsen om broen skulle stenges eller ikke, var tatt av regionveisjefen.

Hvordan er det mulig?

Veimyndighetene er klare på at broen var innenfor den gjeldende standard, altså at den var innenfor de standardene som man forholdt seg til da broen ble bygget. Det var altså ikke en feildimensjonering som gjorde at broen i teorien bare var sterk nok til å holde egen vekt, mener veidirektorat.

Problemet er at man på byggetidspunktet ikke visste like mye om denne typen konstruksjoner som da de nye standardene var på plass. Da det kom en ny standard, ble man klar over problemet.

Dette førte til varselet i 2016. Ingenting ble likevel gjort.

Selv om man varslet at dimensjoneringen ikke var god nok i henhold til nye standarder, ble ikke broen forsterket. Vis mer

Politiske følger

Sosialistisk venstreparti sier til Aftenposten at de vil ha en granskning. De sier det er svært alvorlig at veimyndighene har hatt kjennskap til svakhetene med broen siden 2016 uten å ha gjort noe.

– Vi må få svar på om veimyndighetene har gode nok rutiner for oppfølging og tiltak av slike avvik på et generelt nivå, sier et knippe SV-politikere, blant annet Mona Fagerås i Transport-komiteen, til Aftenposten.

Fremskrittspartiet har varslet at de krever en høring om brokollapsen. Frp omtaler det som en systemsvikt.

Risiko, ikke standarder

Jørn Vatn mener veisektoren har mye å lære av olje- og gassnæringen, som styres etter et risikobasert regime.

– Selv om risikobasert sikkerhetsstyring ikke er noen garanti for å unngå ulykker, har vi god erfaring med denne styringsformen, sier Vatn.

– Mens man i et risikobasert regime naturlig ville utført en konkret risikoanalyse da man ble klar over svakhetene, så ser det her ut til at man blir litt handlingslammet. Det ringer noen bjeller, men det er ikke rett frem å ta dette videre, broen var jo satt opp i henhold til tidligere regelverk, sier Vatn.

Fakta Slik er veimyndighetene organisert Veidirektør Ingrid Dahl Hovland leder Statens vegvesen, som er eid av staten og ligger under Samferdselsdepartementet. Under henne er det to hovedgrener: Vegdirektoratet og drift. Drift er dem du ser langs veien med gule klær som blant annet driver med veiutbygging og vedlikehold. Direktoratet har på et overordnet plan ansvaret for planlegging, bygging og vedlikehold av veier. De har også flere funksjoner som internrevisjon og økonomistyring. Vis mer

– Risikoen for feil er mindre i dagens organisering

Veimyndighetene sier de tar Frps og SVs ønske om granskning og høring til etterretning. De sier også at de jobber i retning mot et mer risikobasert regime, slik Vatn etterlyser.

De sier de har tatt store steg de siste årene.

– Om det fokuset vi har nå ville hindret de feil vi gjorde i 2016, har veidirektøren satt i gang en undersøkelse på, men for å være risikobasert: det er ingen tvil om at risikoen for feil er mindre i dagens organisering, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.

Han sier Vatns tanker er i tråd med hva veimyndighetene arbeider mot.

– En risikobasert tilnærming er ikke enten eller, men både og. Det er alltid et sett med regler og funksjonalitet i bunn også for en risikobasert tilnærming, sier Vinje.