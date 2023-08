Anders Behring Breivik saksøker staten på nytt. Møter regjeringsadvokaten i retten

22. juli-terroristen mener forholdene i fengselet er blitt verre etter 11 år i isolasjon. Derfor saksøker han igjen staten for brudd på menneskerettighetene.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted tar Anders Behring Breivik i hånden før ankesaken i 2017. Det var forrige gang terroristen gikk til søksmål mot staten. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 18:14

Kortversjonen Anders Behring Breivik har igjen saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene, og han hevder at han opplever inhumane forhold og økt isolasjon i Ringerike fengsel.

Breivik mener isolasjonen bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som forbyr "tortur" eller "umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff", og sikrer retten til privatliv og familieliv.

Denne rettssaken kommer etter at Breivik tidligere saksøkte staten i 2016 under lignende omstendigheter, hvor han delvis fikk medhold i Oslo tingrett, men tapte i Borgarting lagmannsrett i 2017.

I 2012 ble Anders Behring Breivik dømt for terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. På få timer drepte han 77 mennesker fredag 22. juli 2011.

Han fikk lovens strengeste straff den gang: forvaring i 21 år. Siden da har 44-åringen sittet isolert. Han har ikke deltatt i noe fellesskap med noen andre innsatte.

Nødvendig på grunn av sikkerhet, mener staten. Umenneskelig behandling og i strid med menneskerettighetene, mener terroristen.

Denne uken leverte terroristen en stevning til tingretten og går dermed på nytt rettens vei for å få lettelser i soningen. Det er staten ved Justis- og beredskapsdepartementet som saksøkes, siden Kriminalomsorgen ligger under dem.

Nå møtes partene i rettssalen. Trolig en gang til våren.

– Det var lyspunkter, synes vi. Det var bedre fasiliteter. Men det siste året er det blitt en forverring av hans situasjon i Ringerike fengsel. Vi føler det er et veldig uheldig tilbakeskritt etter så mange års isolasjon, sier prosessfullmektig Øystein Storrvik.

Øystein Storrvik er prosessfullmektig for Breivik og vil føre saken for ham i retten. Her fra 2022 da Breivik begjærte seg prøveløslatt. Vis mer

Eirik Bergstedt, fengselsleder i Ringerike fengsel, sier han ikke har noen kommentar til påstandene fra Breivik.

Aftenposten har fredag ettermiddag vært i kontakt Justis- og beredskapsdepartementet flere ganger for å få en kommentar til søksmålet, men så langt har de ikke gitt et svar.

Ble flyttet i fjor

I åtte år sonet Breivik i Telemark fengsel i Skien. Der satt han isolert fra alle andre i fengselet innerst i en gang i en avdeling. Gangen var skilt av med en gitterport. Bak den disponerte han tre fengselsceller på rundt 10,5 kvadratmeter hver.

I fjor ble terroristen flyttet til Ringerike fengsel. Det ligger ved Tyrifjorden, med utsikt mot Utøya der han drepte 69 mennesker. Breivik er fortsatt underlagt det strengeste regimet norske fengsler kan bruke. Det heter «særlig høy sikkerhet».

Massedrapsmannen og terroristen soner ved Ringerike fengsel. Vis mer

Nå vil massedrapsmannen på nytt få slått fast om behandlingen han får i fengsel er brudd på menneskerettighetene.

Breivik mener den lange isolasjonen er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3. Den slår fast at ingen må bli utsatt for «tortur» eller «umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

Samtidig hevder han at restriksjonene på kontakt med omverden innebærer en krenkelse av artikkel 8. Den slår fast at enhver har rett til privatliv og familieliv.

Fakta Dette er aktørene i søksmålet Den som saksøker: Anders Behring Breivik Den som blir saksøkt: Justis- og beredskapsdepartementet, fordi Kriminalomsorgen ligger under dem Prosessfullmektig for Breivik: Advokat Øystein Storrvik Fører saken for staten: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Sted for eventuell sak: Oslo tingrett Vis mer

Storrvik mener Breivik nå har sittet 11 år i det han kaller tung isolasjon.

– Det å ikke ha noen personlig kontakt er veldig alvorlig når vi vet at en forvaringsdom kan forlenges livet ut. Det å ikke kunne ha kontakt med andre mennesker på noe plan er et ekstremt drastisk inngrep i et menneskes liv. Det er der vi har havnet nå, hevder Storrvik.

Ifølge Storrvik går Breivik nå på antidepressive medikamenter for å komme seg gjennom isolasjonshverdagen.

– Det viser etter min oppfatning soningsskade, sier Storrvik.

Tapte i 2017

Også i 2016 gikk Breivik til sivilt søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene. Da hadde han sittet 4,5 år i isolasjon. Og Oslo tingrett ga terroristen delvis medhold i at soningsforholdene hans representerer et brudd.

Saken ble anket av staten og et år senere, 1. mars 2017 var Borgarting lagmannsrett aldri i tvil i sin dom. Soningsforholdene til Behring Breivik bryter ikke med menneskerettighetene.

Dommen slår fast at Behring Breivik tapte saken fullstendig.

Ja, utelukkelse fra fellesskap innebærer en «betydelig psykisk belastning som kan påføre den innsatte skade», men nei, det er ikke er klare indikasjoner på at Behring Breivik er påført isolasjonsskader under soningen, konkluderer dommerne.

I 2017 tapte Breivik søksmålet i lagmannsretten. Forhandlingen ble holdt inne i hans daværende fengsel i Skien. Vis mer

Terroristens anken ble avvist av Høyesterett, og Behring Breivik tok saken til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. De avviste saken i juni 2018.

Nå møter han regjeringsadvokaten i retten på nytt. Storrvik mener det er et viktig poeng at det nå har gått over seks år siden forrige gang spørsmålet om terroristens isolasjon ble behandlet av dommere i retten.

– Vi vil ha dette prøvet på nytt siden det er gått så mange år siden forrige gang. Isolasjonstiden er dobbelt så lang nå, sier Storrvik.

Sejersted: Rett til å prøve dette

Det var regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som førte ankesaken for staten i 2017. Det er regjeringsadvokatens advokater som vil representere departementet i retten også i den kommende rettssaken.

Sejersted sier dette om Breiviks nye stevning:

– Vi har ikke mottatt noen stevning ennå, så jeg kan ikke kommentere nærmere på dette. Men hvis den kommer, vil vi behandle saken på vanlig måte, sier Sejersted.

– I en rettsstat som vår har Breivik rett til å få prøvet dette for retten på nytt nå, og det forholder vi oss til på vanlig måte på vegne av våre klienter i Kriminalomsorgen, sier han.