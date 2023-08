Om lag hvert fjerde mål ligger under vann hos bonden Tore: – Spent på hvor stort tapet vil bli

HØNEFOSS (Aftenposten): Tore Strande har ikke noen illusjoner om at det skal bli enklere å være bonde i Norge fremover.

Tore Strande (til v.) og Teodor Gjerde er begge rammet av flommen. Vis mer

Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 07:27

Det blir nok ikke mye søvn de kommende nettene på Tore Strande. Han er nemlig bonde i Hønefoss.

– I natt må jeg nok ned annenhver time for å se til at vannpumpen går, og at vollene ikke begynner å briste, sier han til Aftenposten sent fredag kveld. Han har nettopp fylt bensin på en tom pumpe.

Av de 1000 målene han har, står om lag 250 under vann.

– Det er ikke ett strå som stikker opp. Her vil jeg nok bare pløye ned områdene, sier han når han ser utover de nærmeste jordene.

Strande tror at andre åkre, som fortsatt står over vann, vil bli klassifisert fra mathvete til fôrkorn.

– Da vil inntjeningen på det området bli omtrent halvparten av hva det skulle vært.

Egentlig skulle jorden blitt brukt til å dyrke korn.

– Arbeidet lagt ned i disse områdene fra mars og frem til nå i august er jo for ingenting. Jeg er spent på hvor stort tapet vil bli. Det finnes jo skadeerstatningsordninger. Men jeg er spent på hvordan den ordningen fungerer, jeg har ikke benyttet meg av den i mine år som driver.

Pumpene må fylles med bensin, skal de få unna vannet Vis mer

Blir nok mat til neste år

På det høyeste står vannet et sted mellom 170 til 200 centimeter. I gjennomsnitt er det høyde på 10–30 cm.

– Det vil nok bli noen skader. Lengre oppi dalene tar vannet med seg matjorden. Det slipper jeg her nede, så jeg vil nok klare å produsere mat i områdene her til neste år, sier han.

Det forutsetter at vannet ikke blir forurenset av for eksempel olje eller kloakk.

– Men det er ikke noe jeg kan koste på meg å være veldig bekymret for nå. Vi får uansett ikke gjort noe med det, sier han.

– Villere, våtere og tørrere

Når Strande ser frem i tid på værutsiktene, er han ikke kjempeoptimistisk.

– Jeg tror det blir villere, våtere og tørrere når det ikke passer.

I vår og i juni var det knusktørt. Da sørget Strande for å vanne hyppig. Så kom det litt regn i juli. I august har det vært alt for vått.

– Jeg har få illusjoner om at det skal bli så veldig mye lettere.

Han tror en løsning kan være å bygge mer permanente voller inn mot de flomutsatte jordene. Eller ikke ha den verdifulle produksjonen på de flomutsatte områdene.

– Det er viktig fremover å ha godt drenerte jorder slik at det regnet som kommer, renner ut av jordene så fort som mulig.

I tillegg mener han flere burde sikre seg mot tørketid ved å bygge vanningsanlegg.

– Dette er dyre tiltak som landbruket ikke har finansielle muskler til å klare selv. Men hvis målet om økt selvforsyning er reelt, er det vanskelig å se alternativer til slike tiltak. Ta vare på bonden, så tar vi vare på dere, sier Strande.

I bakgrunnen ser man hvordan vannet har trengt seg inn på åkerområdet. Vis mer

Tusenvis av meldinger

Ifølge NTB har forsikringsselskaper hittil registrert 5500 forsikringsmeldte skader. Dette gjelder bygninger, innbo og tomter.

Et foreløpig estimat på disse skadene er 1,3 milliarder kroner, ifølge Norske naturskadepool.

I disse beregningene ligger ikke ødeleggelser på veier og annen infrastruktur inne, melder Finans Norge.

– Vi får se hvordan det blir. Jeg er usikker på hvor godt forsikringene fungerer, sier Strande.

Jordbruk må lønne seg

– Mat kan produseres billigere i andre land enn i Norge, og vi kan få kjøpt billigere mat på verdensmarkedet. Men matvareprisene gjenspeiler kjøpekraften i landet der maten selges – heller enn produksjonskostnaden. Så lenge kjøpekraften til nordmenn er relativt høy, er det ikke sikkert importert mat blir så mye billigere. Da har vi som nasjon bare mistet evnen, helt eller delvis, til å produsere maten selv, sier Strande.

Likevel er han klar på at Norge må ha matproduksjon i eget land.

– Legges en hel næring ned i et land, er det ikke bare å starte den opp når du trenger den. Ja, vi kan importere. Men hva skjer den dagen vi ikke kan det, spør han.

Å ha noen som kan produsere mat er et fundament for all beredskap, er Strandes oppfatning.