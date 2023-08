Familien på flomgården vil ikke flytte tilbake: – Den bør jevnes med jorden

De har ikke latt seg vippe av pinnen av gjentakende vårflommer, veiras eller stigende vannstand. Men etter ekstremværet Hans vil familien helst jevne slektsgården med jorden.

Tirsdag måtte Terje, Mona og Kristian Øiom bruke båt for å frakte hunden Fant rundt på tunet. Senere ble situasjon enda mer dramatisk. Vis mer

Publisert: 12.08.2023

Tirsdag steg vannet raskt i Dokkelva og Etna, der elvene flater ut og møtes ved Dokka i Nordre Land kommune. Den lokale campingplassen ble lagt under vann, høstingsklare jorder ble oversvømmet og veier raste ut.

I Nordsinni, rett utenfor Dokka, veltet Etna gjørmebrun på begge sider av hjemmet til familien Øiom.

Aftenposten møtte familien da de i 12-tiden tirsdag valgte å parkere bilene på den andre siden av Øiombrua. Da hadde nabofamilien forlengst blitt evakuert.

Men beboerne på Øiom er sindige – og langt mer flomvante enn folk flest. Her har elven flommet hver vår.

Rolig vasset familien tilbake mot gården, mens hunden Fant ble staket tørrskodd i båt til boligene på det oversvømte tunet.

Det mørke skydekket hadde sprukket litt opp, og striregnet fra Hans tok en liten pause.

Likevel kunne Aftenposten tydelig se at vannet steg merkbart og skremmende mye bare på en halvtime.

Men selv om stokker og drivved flommet forbi på alle kanter, holdt Terje Øiom, kona Mona og sønnen Kristian stand.

– Enn så lenge, ropte de over til Aftenpostens reportasjeteam, som valgte å trekke seg hastig over broen da vannet flommet over Veståsvegen.

Slektsgården fikk gjennomgå under ukens flom. Vis mer

– Måtte ut

Gården er også i tidligere tider blitt flomisolert midt i elvedeltaet. Det viser et søk på Øiom i Digitalt Museum. Senest i juli i år ble nabofamilien evakuert etter at styrtregn hadde vasket bort hele veien.

Men ekstremværet Hans er blitt noe helt annet. For Øiom er dette en katastrofe som trolig får store følger for familien.

– Vårflom er normalt. Men da har vannet alltid holdt seg på utsiden. Under flommen i 2013 evakuerte vi frivillig. Men nå måtte vi ut, forteller Terje Øiom.

Familien forsøkte å sikre seg med sandsekker, men Etna steg så mye at vannet fosset inn. Da begynte de febrilsk å flytte møbler og verdifulle gjenstander opp i andre etasje.

Natt til onsdag var vannmassene så store at de måtte komme seg i trygghet. Familien ble evakuert i sammen med over 100 andre i Nordre Land onsdag.

forrige





fullskjerm neste Øiom bro fikk gjennomgå av ekstremværet denne uken. 1 av 2 Foto: Stein J Bjørge

Vurdering av ødeleggelser: – Hælskade

Siden har Terje Øiom og familien bodd på hytta, noen mil fra Nordsinni. Onsdag fikk de hente ut klær og eiendeler fra hjemmet. Da så de også ødeleggelsene.

– Det er helskade. Vannet sto 50–60 cm opp på veggen inne. Det så helt jævlig ut. Et stusslig syn, forteller tømreren på telefon.

– Hva vil dere gjøre når vannet trekker seg tilbake?

– Jeg regner med det blir mye å ordne med forsikringsselskapet. Det vil ta tid fordi mange står i kø for å få taksert skader. Men vi kommer neppe til å flytte tilbake. Det er like godt å jevne det hele med jorden, sier Øiom.

Det har bodd mennesker akkurat i dette området siden steinalderen. Det er banket inn som helleristninger litt oppstrøms Øiom, som har tilhørt familien gjennom flere generasjoner.

Men det å ikke bygge opp igjen og flytte tilbake, betyr ikke at de gir opp slektsgården.

– Den beholder vi jo, selv om vi bygger et annet sted. Men det er overhodet ikke aktuelt å flytte tilbake dit.

Landskapet flater ut, og Etna blir stor og sakteflytende den siste etappen ned til Randsfjorden. Det har skapt et flomdelta som er et eldorado for en rekke sjeldne fugler og andre dyrearter. Men ikke for mennesker og hus. Området er vernet – også mot flomsikring. Vis mer

Hvorfor kan ikke elven flomsikres?

Før helgen fikk nesten alle de 110 personene som ble evakuert fra 39 hus i kommunen flytte hjem igjen. Øiom-familien er blant de ni som fortsatt ikke får vende tilbake.

Uansett om Øiom likevel velger å vende tilbake til den flomutsatte eiendommen, er det ikke sikkert det vil bli gjennomført tiltak der for å redusere flomfaren ved neste ekstremvær.

– Etna har svært lite fall de siste fem–seks kilometerne som gjør at området blir et flomutsatt elvedelta. Men det er også vanskelig å få flomdempende tiltak fordi dette er et varig vernet vassdrag. Da er det krevende å foreta inngrep, sier ordfører i Nordre Land, Ola Tore Dokken (Sp).

Han forsøker nå å få til et møte om dette problemer med NVE og Statsforvalteren. Men først må kommunen forsøke å hjelpe flom- og rasofre med å få kontakt med forsikringsselskapene.

– Det er viktig at de som er rammet får kontakt og raskt avklart der som gjelder forsikringer. Nå er det viktig at de får litt trygghet og informasjon, sier Dokken.