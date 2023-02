Vi får færre ansatte per pasient fremover. Nytt utvalg foreslår store endringer i helsevesenet.

Det blir færre ansatte per pasient og flere yrkesgrupper må brukes annerledes i helsevesenet. Det mener offentlig utvalg som sier at Norge kan ikke betale seg eller oppbemanne seg ut av uføret.

02.02.2023 10:44 Oppdatert 02.02.2023 10:57

Denne saken oppdateres

Andelen som jobber med helse og omsorg i Norge, er tredoblet fra 1970 til i dag. Nå må man må tenke annerledes, er hovedbudskapet fra Helsepersonellkommisjonen.

Utredningen handler om at situasjonen ikke kan løses med mer penger og at de ansatte må brukes annerledes. For eldrebølgen kommer, og det er ikke nok folk i arbeidsfør alder. Fremover vil det bli færre ansatte for hver pasient.



Helsepersonellkommisjonen var et av de første utvalgene den nye Støre-regjeringen satte ned. Bakgrunnen er at Norge har flest ansatte innen helse og omsorg per innbygger i hele Europa, hele 350.000 årsverk.

Det utgjør over 15 prosent av den totale arbeidsstokken.

Til sammenligning så er det 30.000 personer i Forsvaret.

Helsepersonellkommisjonen skulle finne ut hvor mye helsepersonell Norge trenger i fremtiden og foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i hele landet.