Leie hytte i vinterferien på Hafjell? 116.500 kroner, takk!

Det er snøkrise i alpene, men pudderalarm i Norge. Det er med på å dra leieprisene i de store vintersportsstedene i Norge rett til værs i vinterferien.

Det er skyhøye leiepriser på fjellet for vinterferien. Bildet er fra 2021 og tatt i en annen forbindelse.

03.02.2023 05:50 Oppdatert 03.02.2023 06:38

Det er et utall av tjenester for utleie av fjellhytter i Norge, noe som gjør det vanskelig å få en god oversikt over prisbildet.

Det er naturlig nok også store variasjoner mellom ukene. I skoleferier er prisene betraktelig høyere enn ellers. Påsken og vinterferien troner øverst på fjellhyttene, mens det er billig å leie på høsten.

Mange ber om at man tar kontakt for å få egen pris i disse periodene. Flere av de mest eksklusive hyttene legger heller ikke ut en konkret pris, men ber interessenter om å ta kontakt for pris. Flere av disse har et utgangspunkt på over 100.000 kroner, men har til gjengjeld mange sengeplasser.

Én hytte med 13 sengeplasser på Hafjell koster hele 116.500 kroner i vinterferien.

Og ifølge utleierne, er det de største hyttene som blir leid ut først.

Denne hytten koster hele 116.500 å leie i vinterferieuken. Da får du inkluderer utvask.

De fleste har et pristillegg for å leie laken og håndklær. For hytter med utendørs boblebad, løper det ofte et gebyr for å bruke dette.

Noen få utleiere spesifiserer ikke pris for utvask, for disse har vi lagt på 2000 kroner, som ser ut til å være gjengs pris.

Aftenposten har hentet ut priser fra Finn.no og Airbnb. Vi har hentet ut prisene på tre forskjellige objekter på de største skistedene i Norge. Vi har forsøkt å finne en hytte eller hytteleilighet i et relativt dyrt, middels og billig prisnivå og regnet ut et snitt ut ifra dette.

Prisene i kartet under gir ikke et fullstendig bilde på utleieprisene, men viser tydelig hvor det er dyrest å leie i vinterferien.

Alpeturisme i Norge

Veslemøy Wedum i Alpinco bekrefter at prisnivået er høyt. Selskapet administrerer utleie for private hytter og driver hotell og alpinanlegg på Hafjell og Kvitfjell.

Det billigste de har tilgjengelig for utleie nå, koster 15.000 i uken. Det dyreste de har inne, prises til 65.000 for en uke i vinterferien.

– Det er dyrt å leve med dyr strøm og mat, så vi hadde veldig dystre spådommer før denne vinteren. Man trodde folk flest ikke ville til fjells fordi de ikke hadde råd, men det er på ingen måte det vi ser. Det er ikke mindre pågang på vår booking, sier Wedum.

Hun sier de har merket seg to medvirkende faktorer for de gode tidene for norske vintersportssteder.

Svak krone

Lite snø i Alpene

For dem som kommer på besøk og veksler inn euro i Norge, blir det nemlig billigere å reise til Norge. Samtidig er det svært dårlige snøforhold nedover på kontinentet. Dette har ført til at flere selskaper har flyttet bestillingene fra alpene til Norge, ifølge Wedum.

Begge disse forholdene påvirker naturligvis også nordmenn. Dermed er det blitt et godt marked også for de dyreste og mest luksuriøse hyttene.

– Vi ser ofte at firmaer eller flere familier sammen bestiller de dyreste hyttene. Kundene er mer prissensitive blant de billigste hyttene, sier Wedum.

Hun sier at de hyttene med best beliggenhet blir leid ut først.

– Noen kunder er mer prissensitive enn andre. Vi ser at de hyttene med best beliggenhet går først, selv om de kan være stivere i pris. Det er som regel de små hyttene som huser færre som går sist, sier Wedum.

Hun tror også mange private hytteeiere nå velger å leie ut hyttene sine da det er godt marked for utleie. Med dalende hyttepriser, kan én årsak være at de som tidligere har vært i markedet for å kjøpe hytte, nå heller vil leie.

– En prioritet

Også på Geilo ser man en trend med god pågang både fra inn- og utland. Det er ingen tegn til dårlige tider ennå, ifølge Helen Møgster i Geilo Booking.

Selskapet har rundt 3500 sengeplasser i til utleie i området.

– Jeg tror mange prioriterer å komme seg til fjells. Når det i tillegg er dyrt og dårlig i alpene, merker vi ikke at det er dårligere tider for folk ennå, sier Møgster.

Snørekorder

Den norsk-svenske giganten Skistar sier de har utleid 95 prosent av sengene de har på Trysil og i Hemsedal mellom uke 7 og 10. Petra Hallebrant i selskapet sier de får spesielt mye etterspørsel fra briter, tyskere, svensker og dansker som har fått med seg at det er snørekorder noen steder Norge.

– Det er ser veldig bra ut for oss i vinterferien. Etter at man leste om hundreårsrekord med snø i Hemsedal, var det mange som tok kontakt. Det er kult, sier Hallebrant.