Vaktsjefens forsvarer: – En dom vil få store ringvirkninger

BERGEN (Aftenposten): Forsvarer Christian Lundin mener klienten ikke kan straffes for at Helge Ingstad forliste

Forsvarerne Christian Lundin (t.v.) og Tom Sørum har prosedyre i rettssaken etter KNM Helge Ingstad-forliset torsdag. Rettssaken har pågått i Hordaland tingrett siden 16. januar.

09.03.2023 10:07 Oppdatert 09.03.2023 10:57

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte natt til 8. november 2018 med tankskipet Sola TS. Fregatten til 4,3 milliarder kroner sank og gikk tapt. Statsadvokaten har tiltalt den 33 år gamle vaktsjefen.

Onsdag ba aktor om 120 dagers betinget fengsel for tiltalte. Torsdag avsluttes den syv uker lange rettssaken med forsvarernes prosedyre.

Forsvarer Christian Lundin viste til Rune Andersens vitneforklaring. Han er sjef for Sjøforsvaret. Han sa at tiltalte «har gjort så godt han kunne. Og kommet til kort.»

– Det er egentlig kjernen i saken. Han gjorde så godt han kunne. Da skal han ikke straffedømmes, sa Lundin.

Forsvareren startet med angrep på aktoratet:

– Saken er vesentlig mer kompleks enn det aktor har fremstilt den som, sa han.

Aktor Benedikte Høgseth sa vaktsjefens handling ligger nær en bilfører som opptrer uaktsomt og skaper en ulykke.

– Dette er ikke noe treffende eksempel og en forenkling av saken, sa Lundin.

Avviser Sleipner-sammenligning

Han avviste at dommen mot kapteinen på hurtigbåten Sleipner SleipnerHurtigbåten Sleipne grunnstøtte i høy fart i Bømlafjorden i 1999. 16 mennesker mistet livet. er relevant. Kapteinen fikk seks måneder betinget fengsel. 16 mennesker døde i ulykken i 1999.

– Rettssaken var den siste som gikk etter det gamle systemet, sa Lundin.

Siden har slike saker dreiet seg om systemfeil. Og rederiets ansvar, sa han

Advarte mot fare for ringvirkninger

Lundin sa ulykken i 2018 skjedde på grunn av handlinger og unnlatelser. Både på individ- og systemnivå. Og at tiltalte ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig for det.

Han sa at statsadvokaten har plukket ut en person langt ned i systemet.

– Er det rimelig at kjørelæreren dømmes hvis kjøreeleven i mørket kjører på en fotgjenger som kommer over veien med lommelykt i hånden, spurte han.

En dom mot vaktsjefen vil stride mot sunn fornuft og sjørettslige og strafferettslige regler, la han til.

Han advarte om at en dom kan få store ringvirkninger for driften av Sjøforsvaret. Og andre avdelinger i Forsvaret. Lundin sa at folk i både helsevesenet og Forsvarsdepartementet er bekymret for dette.

120 dager betinget fengsel

Onsdag la aktoratet frem prosedyre i saken.

De sa den tiltalte må dømmes for brudd på begge de to tiltalepunktene. Han er tiltalt etter både straffeloven og militær straffelov.

Så ba de om 120 dager betinget fengsel for vaktsjefen.

Fakta Dette er tiltalepunktene 33-åringen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 356 «for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv».

Han er også tiltalt etter militær straffelovs paragraf 78, «for som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade».

Tiltalen gir en strafferamme på totalt tre års fengsel. Vis mer

– Tiltalte forårsaket kollisjonen. Han må akseptere å bli dømt etter de samme prinsippene som andre når det vurderes uaktsomhet og straffansvar, sa Høgseth.

Medaktor Magne Kvamme Sylta sa det slik:

– Dersom tiltalte hadde holdt forsvarlig utkikk, seilt med forsvarlig fart og hadde benyttet alle tilgjengelige midler for å undersøke om det var fare for sammenstøt, ville han avdekket at objektet foran dem var Sola TS.