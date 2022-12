Svært glatte veier på Østlandet: – Ikke kjør om du ikke er nødt

Underkjølt regn skaper utfordrende forhold på veiene mandag kveld. Statens vegvesen har noen helt konkrete råd til bilistene som likevel våger seg utpå.

To biler kolliderte mandag ettermiddag i Tønsberg. Det var en av flere ulykker på de glatte veiene på Østlandet mandag.

19. des. 2022 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

Kan den turen til butikken vente til i morgen?

I så fall er det best å holde seg hjemme.

Veiene i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark kan nemlig bli speilblanke mandag ettermiddag og kveld, ifølge Vegtrafikksentralen.

Årsaken er et væromslag fra kaldt til varmt. Nedbør faller i form av regn men fryser til is idet den treffer bakken. Underkjølt regn, altså.

– Dette er et værfenomen som er utrolig vanskelig å forberede seg på, sier Anne Hårstad, som er trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen.

Mange ulykker mandag

Det er også vanskelig å vite akkurat hvor veiene kommer til å bli glatte, legger hun til. Men generelt er det størst fare på småveiene.

– De store veiene saltes oftere, og trafikken bidrar også til at temperaturen er noen grader høyere. Dermed er det mindre sannsynlig at det oppstår is på motorveiene, sier Hårstad.

Mandag ettermiddag er det meldt om flere ulykker i Osloområdet og Østlandet. Blant annet har politi og redningsmannskap rykket ut til Nittedal og E6 ved Ås.

Størst problemer har en ulykke på E6 mandag morgen ved Svinesundsbrua skapt. En bil og en trailer skled ut av veien i 07.15-tiden, og E6 har vært stengt i begge retninger gjennom hele dagen.

Ulykken har ført til lange køer av kjøretøy til og fra Sverige. I 18-tiden ble kjørende fortsatt dirigert til gamlebroen.

Seks råd til bilistene

Forholdene kommer til å bli krevende gjennom hele mandagskvelden, ifølge Hårstad ved Vegtrafikksentralen. Eller, som hun sier det:

– Det kan bli hårete og ganske ubehagelig. Veien kan se ut som om den er saltet eller strødd, men isen kan ha lagt seg over og skapt en speilblank overflate.

Hårstad har derfor noen konkrete råd til bilistene:

Vurder om dette er dagen du virkelig må ut og kjøre på. Er du ikke nødt? Da bør du vente.

Bruk riktige dekk. Noen steder bør du også vurdere å bruke brodder.

Ta deg ekstremt god tid. Sett ned farten.

Hold avstand til kjøretøyet foran deg.

Prøv å unngå å bytte fil. Hvis du må gjøre det, gjør det i god tid. Det er bedre å miste avkjørselen enn å skifte fil for sent.

Se på værmeldingen før du kjører.

Om du velger å utsette kjøreturen, har Hårstad en oppløftende melding:

– Dette været skal ha gått over innen tirsdag formiddag, og da skal det bli bedre kjøreforhold. Men vær obs likevel, sier hun.