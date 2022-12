Se video: Slik er reisen på jernbanestrekningen til 36 milliarder kroner

Søndag åpnet Follobanen etter 13 års anleggsarbeid og 36,8 milliarder skattekroner. Slik ser den 11 minutter lange reisen ut fra lokførerens perspektiv.

Henning Carr Ekroll Nyhetssjef

13 minutter siden

Det første toget gikk fra Ski stasjon klokken 07.24 søndag morgen, og Aftenposten var om bord under den historiske reisen.

Follobanen består blant annet av den 19,5 kilometer lange Blixtunnelen. Den er Nordens lengste og den viktigste delen av det som er Norges dyreste samferdselsprosjekt.

Med den nye strekningen reduseres reisetiden med tog mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter.

Videoen over viser reisen fra Ski til Oslo i sanntid. Opptaket er gjort av Bane Nor under en testkjøring.