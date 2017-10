Begge kom med oppfordringer til norske ledere i møte med teknologiutivklingen.

– For få år siden var elektriske biler forbeholdt de spesielt interesserte. De som kanskje ikke var så opptatt av hvordan bilen presterer, sier Padmasree Warrior, direktør for elbilselskapet Nio.

Selskapet har som mål å utfordre Tesla på det globale elbilmarkedet.

– Teknologien som virkelig kommer til å elektrifisere transportsektoren er her allerede. Vi kommer til å nå et lønnsomhetspunkt i løpet av få år, og da vil vi ha svært raske elektriske kjøretøy. Det gjør at olje- og gassindustrien blir nødt til å tenke gjennom hvilke markeder de vil rette seg mot, sier hun.

Til norske ledere har Warrior ett råd:

– Hvis du er i en bransje du tror vil endres av teknologi i løpet av de neste ti årene, så gjør du lurt i å begynne å forberede selskapet ditt på den utviklingen allerede nå.

Ikke bekymret for Tesla-avgift

Warrior er imponert over hvor fort det norske markedet for elbiler har vokst.

– Norge har vært veldig progressive. Tidlige incentiver fra regjeringen i kombinasjon med en stor interesse for elektriske kjøretøy blant brukere, har gjort at Norge nå kan bli et av de første massemarkedene for elektrifisering, sier hun.

Hun er ikke bekymret for at regjeringens nye avgift på tunge elbiler vil bremse utviklingen.

– Jeg tror faktisk man har nådd et punkt her hvor markedet for elbiler vil fortsette å vokse, med eller uten incentiver fra regjeringen.

Signe Dons

Kurzweil: – Norge har et problem

Også Googles ledende fremtidsforsker, Ray Kurzweil, var til stede under åpningen av A-Tech søndag kveld. Han mener det er et problem at den norske økonomien fortsatt er for avhengig av olje og gass.

– Jeg har snakket med ledere i oljeindustrien i Saudi-Arabia, og de har skjønt at de må diversifisere. Hvis de har skjønt det, så bør Norge også skjønne det, sier han.

Kurzweil mener likevel Norge har et fortrinn i form av talent og et godt fotfeste innen teknologi- og kunnskapsbaserte industrier.

På spørsmål om hvorvidt Google og andre tech-giganter kan ende opp med å ta monopol i teknologikappløpet, svarer Kurzweil at han ser like mange muligheter for små som for store selskaper.

– Det finnes ingen monopol på gode ideer, sier han.

– Moralsk ansvar

Kurzweil har flere ganger forutsett store samfunnsendringer som et resultat av ny teknologi. Nå er han spesielt interessert i hvordan nano- og bioteknologi kommer til å endre fremtidens samfunn.

– Disse teknologiene vil slå inn for fullt de neste 20 årene. Etter hvert vil vi være i stand til å overvinne all sykdom, sier Kurzweil.

Under sitt åpningsinnlegg på Grand Hotel erkjente han likevel at teknologiutviklingen i årene fremover vil kreve tydelig politisk styring.

– Teknologi har alltid vært et tveegget sverd. Ild har holdt oss mennesker varme, men det har også brent ned husene våre.

Kurzweil er likevel overbevist om at teknologi vil kunne «overvinne noen av verdens eldste plager».

– Mengden informasjon vi har om hva som er galt med verden vokser eksponentielt. Vi har et moralsk ansvar for å fortsette å utvikle disse teknologiene, for det er eneste måten vi kan løse problemene på, sier Kurzweil.