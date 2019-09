Østfoldbanen helt stengt

Det har vært en hektisk dag for både VY og Bane Nor fredag. Tidligere i dag var store forsinkelser og innstillinger på togene etter en signalfeil på Skøyen.

I ettermiddag meldes det nå om at Østfoldbanen er stengt, noe som rammer flere tusen passasjer på en dag som mange innleder sin høstferie.

– Bane Nor melder om at de har en jordingsfeil ved Langhus. De har en prognose om at banen skal kunne åpnes rundt klokken 18.00, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i Vy.

Pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor opplyser til Aftenposten fredag ettermiddag at de har satt opp buss for tog frem til estimert åpning kl. 18.00.

Det er linjene L2, L22 , L21 og L20 som er berørt.