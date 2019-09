24 evakuert så langt etter uværet i Olden

Fv60 Innvik-Olden, mellom Byrkjelo og Stryn er stengt pga. flom og fare for ras.

Fv724 Olden-Briksdalen stengt pga fare for flom og ras.

Fv723 Lodalen er stengt pga fare for flom og ras.

Fv722 Storesund-Flo er stengt pga fare for flom og ras.