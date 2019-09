Uværet avtar, men fremdeles flere stengte veier

Det var rundt klokken 21.15 politiet fikk melding fra flere beboere i Olden om at flere av elvene som renner ned fra fjellet på vestsiden av Olden sentrum, var i ferd med å flomme over. Vannstanden var økende, og en del beboere begynte å evakuere seg selv da vannmassene beveget seg over veier og mot hus og andre bygninger.

Veiene var lenge stengt, men åpnet fra 03.30-tiden natt til mandag, fylkesvei 60 med manuell dirigering. Ifølge Bergens Tidende var det hardest rammede området fra Olden og rundt én kilometer ut fylkesvei 60 mot Innvik.

– Elveleiet her er ikke dimensjonert for å ta i mot så store vannmengder, så derfor evakuerte vi. Nå ser vi heldigvis at det etter all sannsynlighet nå ikke er noen betydelige skader på hverken hus eller vei, sier politiets innsatsleder Jan Tore Sunde til TV2 Nyhetskanalen mandag morgen.

– Forferdelig

Evakuering pågikk søndag kveld og natt til mandag, etter at brannvesenet og politiet besluttet å få folk ut av det utsatte området. De fleste evakuerte er ifølge politiet fastboende, mens noen er turister som er evakuert fra Nesset camping i Olden.

– Det er nå 25 personer som er registrert evakuert. Samtlige er innkvartert på hotell eller hos venner og familie, opplyste operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB natt til søndag.

Endre Muri har drevet Alda Camping i Olden i fire-fem år og sa til Dagbladet at forholdene var forferdelige.

– Jeg var på campingen tidligere i kveld. Det var rene svømmebassenget, sa han.

Venter på vurdering av geolog

Det er ingen kjente skader på bebyggelse eller veier, men det er noe løsmasse som ligger i veien der som elvene har gått over sine bredder. Det er heller ikke meldt om at noen personer er savnet eller isolert, opplyser politiet til Bergens Tidende.

– Området de er evakuert fra vil forbli avsperret til det er vurdert av geolog. Fylkesvei 60 mellom Raaneset og bro i Olden sentrum inngår i denne sperringen. Det er planlagt vurdering av geolog i 9-tiden mandag morgen, sier Halleraker.

Veier stengt

Fylkesvei 60 ble stengt av oversvømmelsene søndag, men ble så åpnet mellom Oldeelva og Simaelva med manuell dirigering natt til mandag.

Fylkesvei 722 mellom Storesund og Flo i Stryn ble åpnet klokken 4.30 etter å ha vært stengt på grunn av flom og fare for ras. Fylkesveiene 724 Olden-Briksdalen og 723 Lodalen åpnet for trafikk en time før, melder Vegtrafikksentralen.

I tillegg er det manuell dirigering på Hardangerbrua etter at en campingvogn ble tatt av vinden, melder Statens vegvesen.

I Rogaland er Mortavika ferjekai stengt på grunn av vind, og fergen går derfor mellom Hanasand og Arsvågen.

Statens vegvesen

En rekke fjelloverganger er også stengt eller har utfordrende kjøreforhold:

Vegvesenets webkamera fra riksvei 52 Hemsedalsfjellet viser sludd og snø på 1.140 meters høyde, skriver NRK. Det har skapt utfordringer for biler og kjøretøy uten vinterdekk. Mandag morgen er veien, som er en av hovedveiene mellom øst og vest, stengt etter at et utenlandsk vogntog fikk problemer og sakset.

Fylkesvei 55 Sognefjellet var fremdeles stengt, det var også fylkesvei 243 Aurlandsfjellet og fylkesvei 13 Gaularfjell, som er ventet å åpne igjen klokka 10.

Fylkesvei 51 Valdresflye var stengt natt til mandag på grunn av vanskelige kjøreforhold, men er åpnet igjen.

Gult farenivå

Flom- og jordskredvarslet på varsom.no er senket fra oransje til gult nivå fra helgen til mandag for Vestlandet og Trøndelag.

Det er nå gult nivå for jordskredfare i Trøndelag, midtre og indre deler av Vestlandet og Nordvestlandet. Det er også gult nivå for flomfare i deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Gult nivå vil si moderat fare.

Mindre nedbør

Lavtrykket som skapte mye nedbør i helgen har passert, ifølge Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt i Bergen.

– Det har roet seg på værfronten. Hele Vestlandet vil få perioder med regnbyger, men det skal ikke være like ille som det var i forbindelse med lavtrykket, sier Selberg.

Noen områder kan likevel få kraftige byger.

– Men det er fortsatt noe paraplyvær og ganske høstlig, sier han.

Beredskap

Mannskapene fra Røde Kors, brannvesenet og helsepersonell er dimittert fra Olden, men er i beredskap. Mannskaper fra Sivilforsvaret og Statens vegvesen er fortsatt på stedet og bistår med avsperring.

Stryn kommune har satt ned en krisestab i forbindelse med hendelsen, med tett kontakt med politiets innsatsleder på stedet. Politiet har også vært i kontakt med NVE.

Det er Stryn kommune som sørger for forlegning av de evakuerte.

#Olden #fv60 Meldt om at fleire elver går over sine bredder. Brannvesen er på staden. Vegen vert stengt mellom Oldeelva og Simaelva. Brannvesen og politi har starta evakuering. — Vest politidistrikt (@politivest) September 15, 2019