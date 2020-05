Faren til Manshaus i avhør: Philip hadde to personligheter

Både faren og stemoren til den draps- og terrorsiktede Philip Manshaus ba om å få avlegge forklaring inne i sal 11 i Asker og Bærum tingrett.

Stemoren er også mor til Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, som ble drept av stebroren sin. Drapsofferets mor forklarte seg for tingretten onsdag formiddag.

Aktor Johan Øverberg spurte faren om det at han i avhør beskrev sønnen som to ulike personligheter – én person de første årene, en annen de siste par årene. Aktor spurte om faren mener at sønnen har endret personlighet eller synspunkter.

– Han hadde i hvert fall andre synspunkter. Jeg vil ikke si at han endret personlighet, svarte faren i retten.

Jobbet sammen sommeren 2019

Sommerferien etter at Philip Manshaus var ferdig på folkehøyskole jobbet far og sønn en god del sammen. Faren fortalte at forholdet dem imellom var godt, men at praten mest gikk om jobbting, tekniske løsninger og slikt.

Mot slutten av sommeren oppdaget stemoren at Philip Manshaus hadde fått tilsendt en skuddsikker vest. Den ene broren hans oppdaget utklipp om Christchurch-massakren og et hakekors skjult under et norsk flagg på rommet hans.

Philips stemor tok dette opp med faren, som skulle snakke med sønnen. Aktor spurte om faren ble overrasket over utklippene.

– Jeg ble ikke overrasket. Jeg oppfattet det som om han var interessert i ting som skjedde.

På spørsmål svarte han at han ikke snakket med sønnen om disse utklippene. Aktor leste da opp fra et avhør der faren forklarte at han snakket sønnen om dette og syntes at han hadde «kommet mer ned på jorden» etterpå.

– Ja, da har jeg tatt det opp, da. Han virket normal og arbeidsom etterpå, sa faren i retten.

Sier Manshaus truet med å drepe broren

Forsvarer Unni Fries spurte faren om en episode ved kjøkkenbordet i familiens hjem etter at en brødrene hadde vært i Thailand. Der skulle han ha hatt et kjæresteforhold.

I avhør har faren forklart at Philip ved frokosten en dag plutselig utbryter til broren: «Hvis du får deg en kjæreste fra Thailand, så dreper jeg deg!»

– Ja, jeg satt ved frokosten i fred og ro, og så plutselig kom Philip med den uttalelsen. Det var som om et jagerfly kom gjennom rommet. Det var en sterk uttalelse, sa han i retten.

Han fortalte videre at han og den andre sønnen satt nærmest lamslåtte igjen ved bordet, etter at Philip Manshaus brått forlot bordet etter uttalelsen.

Tok ikke imot argumenter

Aktor kom i sin utspørring av faren inn på stemorens forklaring om at hun fra påsken 2019 oppfattet tiltalte som sintere enn før.

– Jeg opplevde ham ikke som sint. Mere som at han var litt oppgitt over at vi ikke «skjønte vårt eget beste» og at han mente det var trist, forteller faren. Han refererer her trolig til at sønnen har dannet seg et verdensbilde der han tror at en rasekrig er nært forestående.

På spørsmål fra aktor om Philip Manshaus var åpen for et annet syn på ideologi enn det han selv hadde utviklet, svarer faren:

– Nei, han tok ikke imot motargumenter.

Skulle melde seg inn i forening

I et avhør har faren fortalt at sønnen i juli 2019 dro til Oslo for å møte noen, for å bli tatt opp i en slags forening. Han skulle angivelig møte en leder for det faren omtaler som «reiret». Aktor spør om faren vet hva slags «klubb» det var sønnen skulle melde seg inn i?

– Nei, det vet jeg ikke, svarer faren.

Senere i rettssaken skal en av personene Philip Manshaus skulle møte i Oslo forklare seg. Vedkommende var på dette tidspunkt aktiv i den nynazistiske gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Philip Manshaus snakket trolig om en leder for det DNM kaller en «rede» - en avdeling.