Stor pågang av klager etter SAS-streiken

Selskapet Flyforsinkelser har mottatt så mange som 600 krav fra Norge på én dag, opplyser de til P4.

– Vi har også denne uken hatt en meget stor pågang, sier direktør Johan Fogmann.

Selskapet Flyhjelp sier har fått over 1.000 henvendelser.

De to selskapene hjelper forbrukere med å klage på flyreiser mot at de får en andel av erstatningssummen.

SAS mener streiken var en ekstraordinær omstendighet og at de rammede derfor ikke har krav på EUs standardkompensasjon på opptil 600 euro per passasjer. Fogmann mener på sin side at kundene har krav på dette.

– Det er vi meget sikre på. EU har tidligere slått fast at streik gir rett til kompensasjon, sier direktøren.

Han sier de allerede har sendt av gårde flere slike krav. Men å få avgjort sakene i retten kan ta opp mot halvannet år, ifølge Fogmann.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier disse selskapene skaper forventninger blant forbrukerne for å kunne gjøre butikk ut av det.

– Vi forholder oss til de kravene som kommer og gir erstatning etter gjeldende lover og regler, sier Johansen.

SAS-piloter over hele Skandinavia streiket i om lag en uke for å blant annet få høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Streiken var over sent 2. mai.