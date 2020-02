– «Superspreder» er et begrep vi ikke benytter. Det er et unødvendig stigmatiserende begrep, som beskriver enkeltpersoner som uansvarlige. Når vi har en sykdom som gir så milde symptomer, er det vanskelig ikke å smitte videre, advarer overlege ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og epidemiekspert Preben Aavitsland til Aftenposten.

I går skrev britiske medier om den 52-årige mannen som har smittet minst 11 personer i tre land. Den britiske familiefaren ble smittet på en konferanse i Singapore og tok deretter med seg smitten på ferie i den franske delen av Alpene, før han ble diagnostisert i Storbritannia. Fem personer er innlagt på sykehus i Frankrike, fem i Storbritannia og én på Mallorca i Spania.

WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer mot at dette kan være gnisten som tenner en større brann.

– Men enn så lenge er det bare en gnist. Vårt fokus er fortsatt å begrense smitten, sier Ghebreyesus.

Les siste nytt om Wuhan-viruset: Britisk mann har smittet 11 personer

Morten Holm / SCANPIX

Flere teorier bak superspredning

Begrepet «superspreder» har tidligere dukket opp i forbindelse med virusutbrudd, der en person har smittet uproporsjonalt mange. Enten som følge av at smittebæreren har vært i kontakt med mange mennesker, eller har smittet mange før en selv er blitt syk.

– Man regner med at folk flest som er smittet av et virus, smitter 2,6 andre personer. En «superspreder» kan smitte opptil 50 og 60 personer, forklarer førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Norge, Jörn Klein til Dagbladet.

Det er flere teorier bak fenomenet. Det er blitt spekulert i at personer med spesielle egenskaper, som at man har et immunforsvar som undertrykker virussymptomer, utsetter flere for smitte. Disse føler seg friske så lenge at man rekker å smitte mange. En annen teori går på at slik massesmitte skyldes at man har fått et ekstra sterkt virus eller forskjellige virusvarianter, skriver The Guardian.

Men i forbindelse med utbruddet av Wuhan-viruset blir det helt feil å peke ut superspredere eller supermittere, mener Aavitsland.

– Begrepet er ikke til nytte for oss. Vi er interessert i visse hendelser som medfører fare for spredning. Sannsynligvis er det egenskaper ved situasjonen, ikke personen, som er viktig.

Fakta: Wuhan-viruset En ny type coronavirus, 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), ble påvist i desember i byen Wuhan i Hubei-provinsen. Tirsdag bestemte WHO at viruset offisielt skal hete covid-19. Kina varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) 31. desember. WHO erklærte 30. januar at utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise. Kinesiske myndigheter tror viruset kan ha smittet mennesker via et marked der det ble solgt ville dyr. Viruset kan også smitte mellom mennesker. Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang, først og fremst for eldre og personer med svekket helse. Symptomer kan være feber, tørr hoste og tegn på lungebetennelse. Coronavirus er en samlebetegnelse på en rekke helt vanlige forkjølelsesvirus. Det nye viruset har store genetiske likheter med sars, som i 2002–2003 krevde rundt 700 liv, i hovedsak i Kina. WHO antar at Wuhan-viruset har en inkubasjonsperiode på to til ti dager. Kilde: AP, Store norske leksikon, NTB

Sporet smitte tilbake til Singapore

Det var franske helsemyndigheter som lørdag sporet den britiske forretningsmannen som smittekilden til en rekke andre tilfeller av personer med koronaviruset. En ni år gammel britisk gutt skal ha blitt smittet da han oppholdt seg i en feriebolig i de franske alpene. Til det samme stedet kom den 52 år gamle mannen etter å ha deltatt på en konferanse i Singapore i slutten av januar. Det antas at mannen ble smittet av en annen konferansedeltager som skal ha kommet fra Wuhan i Kina.

Etter å ha vært i Alpene, skal 52-åringen ha fløyet hjem til Storbritannia, der han rakk å besøke sin lokale pub og trene yoga før han følte seg syk, skriver britiske medier.

– Foreløpig er det veldig uklart om det er rikig å kalle dette for en superspredende hendelse. Denne mannen har smittet flere personer fordi han har hatt kontakt med mange. Hadde han hatt kontakt med få personer, hadde han smittet få. Det virker ikke å være noe unaturlig i denne hendelsen, sier Aavitsland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Viruset nådde Norden for to uker siden. Da fikk en kinesisk turist i Finland påvist viruset. Fredagen etter ble det første tilfellet i Sverige registrert. Aavitsland opplyser at Folkehelseinstituttet og norske helsemyndigheter forventer at Wuhan-viruset også vil komme til Norge.

Over 1000 døde og 40.000 smittet. Men hvor farlig er viruset? Her er hva vi vet.

– En kjempeutfordring med Wuhan-viruset

Flere eksperter mener at viruset også smitter i inkubasjonstiden, altså før symptomene dukker opp, mens andre stiller seg tvilende til det. Hvis det stemmer, kan detgjøre det vanskeligere å begrense smitten. Eksperter har anslått at det kan ta opp mot 24 dager fra en person blir smittet av Wuhan-viruset til vedkommende viser symptomer på smitte.

At dette viruset later til å være langt mindre dødelig og ikke ha like kraftige symptomer som SARS-viruset, øker også faren for massesmitte og -spredning.

– Det er en kjempeutfordring med denne sykdommen. De fleste har mild sykdom. Den kan være så mild at de ikke erkjenner at de har sykdommen. Da vil de fortsette sitt vanlige liv og treffe andre folk. Og smitte andre folk, sier Aavitsland.

Mindre farlig enn influensa, mener ekspert. Likevel kommer meldinger om stengte grenser og unntakstilstand.

Frykter smittespredning på sykehus

Ved enkelte tidligere virusutbrudd er det blitt utpekt hendelser med massesmitte. Slike hendelser er viktige å lære av, understreker han.

– De hendelser som tidligere har vært med SARS- og MERS-viruset, der mange er smittet samtidig, har vært i sykehus der man har håndtert syke personer, sier Aavitsland.

Det er imidlertid pekt ut personer som superspredere under historiske sykdomsutbrudd. En kvinne skal ha smittet omkring 50 personer med tyfoidfeber i New York rundt år 1900. Hun er i ettertid blitt kalt «Typhoid Mary» fordi hennes manglende kjennskap til håndhygiene gjorde at hun trolig videreførte bakterier fra sin egen avføring gjennom maten hun serverte til flere familier. Ifølge Wikipedia døde minst tre personer som ble smittet.