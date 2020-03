Saken oppdateres

– Som kjent er så lang 12 mennesker i Norge døde av koronaviruset.

Slik åpnet Erna Solberg regjeringens pressekonferanse, og takket helsevesenet for innsatsen.

– før tiltakene smittet hver person trolig 2,4 personer.

Beregningene viser at tiltakene vil være viktige fremover, sier Solberg. Hun sier at dersom hver smittet person overfører viruset til en person, vil man kunne få kontroll over viruset.