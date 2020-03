Saken oppdateres

– Som kjent er så langt 12 mennesker i Norge døde av koronaviruset.

Slik åpnet Erna Solberg regjeringens pressekonferanse, og takket helsevesenet og alle som står på i koronasituasjonen for innsatsen.

– Før tiltakene smittet hver person trolig 2,4 personer.

Beregningene viser at tiltakene vil være viktige fremover, sier Solberg.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har. Regjeringen har fastsatt en strategi for å begrense smittespredningen som innebærer at hver enkelt som er smittet maksimalt skal smitte én annen person, sier Erna Solberg.

– Regjeringens mål er fortsatt at viruset skal slås ned over tid. Vi har derfor konkludert med at tiltakene må videreføres til over påske, sa Solberg.

– Målet er å ta hverdagen tilbake, sa statsministeren.

Hun forklarte at jo mer man vasker hendene og følger tiltakene, jo nærmere kan man komme en slik hverdag.

Regjeringen har også sett på tiltak for å skjerme eldre, forteller Solberg, og ber familiemedlemmer om å bry seg om sine eldre og andre i risikogrupper.

– Vi opprettholder tiltakene for å skjerme dem vi er glade i, sa hun.

Statsministeren snakket også om arbeidslivet, og sa at selv om mange tiltak må opprettholdes, må alle begynne å tenke på om man kan drive normal virksomhet. Alle virksomheter i næringslivet som kan fungere, må fungere, sa Solberg.

Hun sier at regjeringen vil komme med mer informasjon om tiltak for de ulike bransjene fredag.

– Denne tiden skaper frykt og uro. Men den får også frem det fineste i oss. La oss også holde fast i det i dagene og ukene som kommer, sa Solberg.

Høie: – Tiltakene opprettholdes, også hytteforbudet

– Vi må fortsette å ha tiltak. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi skal ha de samme tiltakene som vi har hatt, sa helseminister Bent Høie fra talerstolen.

Han fortalte om hvilke tiltak regjeringen vil videreføre. Hytteforbudet var en av disse.

– Smitteforbudet er begrunnet i kommunenes kapasitet, sa Erna Solberg.

Høie fortsatte med å snakke om tiltak i arbeidslivet.

– Man bør ha minst to meter avstand til hverandre på en arbeidsplass. Helsepersonell forbys fortsatt å reise til utlandet, sa han.

Han sa også at man bare kan være fem personer i en gruppe utendørs, og at man da skal holde én meters avstand, men at dette ikke gjelder for familier.

Helseministeren forklarte at Norge har sluttet seg til EUs mekanisme for felles innkjøp av utstyr, legemidler og beskyttelsesutstyr. Norge har også et samarbeid med Kina.

– Vi opprettholder tiltakene fordi vi tror at det vil hjelpe oss å slå ned viruset. Samtidig tror vi ikke at vi vil lykkes hundre prosent. Derfor jobbes det med å ruste opp helsevesenet, sa Høye.

Her er noen av punktene regjeringen har besluttet:

De viderefører tiltakene til over påske, til og med 13. april. Deriblant stenging av skoler, karantene- og isolasjonsregler og -hjemmekontor blant annet.

Hytte-forbudet opprettholdes til over påske.

Alle arrangementer er fortsatt forbudt.

Sykehusene skal trappe opp beredskapen, både med personell og utstyr.

Hvis du vil lese mer om tiltakene, kan du lese denne artikkelen.

I dag er det rapportert 2566 smittetilfeller totalt, og 51 er innlagt på intensivavdeling, sier Line Vold ved Folkehelseinstituttet. Hun forklarer at hun mener Norge fortsatt er i fase to av fem av virusepidemien.