Ekstremt stor brannfare i hele Sør-Norge

Over hele landet fra Agder i sør til Trøndelag i nord rykker brannmannskaper ut til større og mindre branner i skog og mark. Det er mest snakk om gressbranner.

Foreløpig skal det ikke ha gått med hytter eller vært fare for liv.

April måned har vært usedvanlig tørr i år, opplyser meteorologer over hele landet til NTB.

En rekke steder i Norge har hatt langt mindre nedbør enn det som er vanlig i april.

– Mest nedbør har falt i nord, men også der ligger vi godt under normalen mange steder, opplyser meteorologene på Twitter.

Fakta: Bålforbud frem til 15. september Det generelle bålforbudet ble innført 15. april. Det gjelder for hele landet. Frem til 15. september er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Uvanlig tørt i Bergen

Spesielt i Bergen har det vært svært mye tørrere enn det pleier. Her kommer det normalt sett godt over 100 millimeter med nedbør i april, men i år har det kun kommet noen få millimeter.

I Oslo og Stavanger har det så vidt falt noen regndråper i årets april måned, mens det vanligvis kommer mellom 40 og 50 millimeter nedbør i disse områdene.

Også i Trondheim er det tørrere enn normalt. Noen millimeter nedbør har det blitt, men langt fra normalen på nær 50 millimeter.

I Tromsø har det kommet nesten like mye nedbør som det pleier i april, men både i Bodø, Alta og Pasvik ligger nedbørsnivået godt under normalen.

Tre helikoptre i beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å forsterke skogbrannberedskapen gjennom påsken og har nå tre skogbrannhelikoptre i beredskap. De er stasjonert på Torp, på Kjeller og i Sauda.

– Det som er spesielt i år, er at det er mye død vegetasjon etter fjorårets tørkesommer, og inntil det kommer nedbør av betydning vil skogbrannfaren øke ytterligere, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Fint vær sør for Trøndelag

Fremover melder meteorologisk institutt melder om fint vær uten nedbør for hele landet sør for Trøndelag. Nord-Norge får en del nedbør og faren for gressbrann gjelder ikke her.

Sørlandet fikk noe nedbør tidligere i uken, men det var ikke nok til å dempe skogbrannfaren.

– Vi venter ikke nedbør i påsken, i alle fall ikke østafjells, sier vakthavende meteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk institutt torsdag.

– Det kan se ut som om det kommer noe nedbør mot Vestlandet på første påskedag eller søndag. Det kan også komme noe i Trøndelag. Men det ser ut til å være ganske forbigående. Så det spørs hvor mye det monner, sier Wahl.

Hun minner om at det er særlig fare for gress og lyngbrann akkurat nå.

– Gresset blir fort vått, men etter en dag eller to er det like tørt igjen. Situasjonen bedrer seg så snart gresset begynner å spire, legger hun til.

– Det ventes tørt vær også i dagene fremover. Bruk sunn fornuft på tur og respekter bålforbud, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Slik slukker du skogbrann

Det er mye du kan gjøre selv hvis du skulle være i nærheten når gresset eller skogen tar fyr.

Det viktigste er selvsagt å varsle brannvesenet umiddelbart. Men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler følgende:

Dette kan du gjøre hvis du oppdager skogbrann: