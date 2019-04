Kvinne i 50-årene hevdet jomfruhinnen ble brutt under gynekologisk undersøkelse – saksøkte staten

Kvinnen bosatt i Østfold ble sendt til en gynekologisk undersøkelse etter at hun fikk et illebefinnende i 2011. Fem år senere fremmet hun et krav overfor Norsk pasientskadeerstatning på 10.000 kroner i erstatning for økonomisk tap fordi hun mente jomfruhinnen ble brutt under undersøkelsen, skriver Fredriksstad Blad.

Kravet ble avslått i 2017, og anken på avslaget ble stadfestet året etter. Kvinnen gikk derfor til sak mot staten ved Pasientskadenemnda.

For kvinnen, som sier hun var jomfru, førte angivelig undersøkelsen til problemer da hun ikke blødde under sitt første samleie. Det oppsto derfor mistanke om at hun ikke var jomfru, noe som var problematisk på grunn av hennes kultur. Hun hevdet at hun som følge av dette har fått psykiske vansker som har gjort at hun hverken kan jobbe eller fullføre skolegang.

– Retten forstår det slik at den vaginale ultralydundersøkelsen var så kortvarig at det ikke var tale om en reell undersøkelse. Under enhver omstendighet er det ingenting som tyder på at det oppsto skade på jomfruhinnen ved denne undersøkelsen, heter det i kjennelsen fra tingretten.

Videre heter det i dommen: «Imidlertid er det på det rene at bare under halvparten av alle kvinner blør ved første gangs samleie. Det er følgelig ikke slik at manglende blødning ved første gangs samleie er ensbetydende med at jomfruhinnen må ha vært brutt fra før.»

Kvinnen tapte saken og må betale 30.545 kroner i sakskostnader.