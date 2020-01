I motsetning til tidligere var det få pressefolk som hadde møtt opp i Oslo tingrett for å være til stede i fengslingsmøte for Philip Manshaus mandag formiddag.

Han var kledd i dress og slips og gjorde nazihilsen, slik han har gjort i foregående fengslingsmøter, før han satte seg ned.

Før fremstillingen bekreftet politiadvokat Hilde Strand overfor NTB at politiet ville be om åtte nye uker i varetekt for 22-åringen. Hun begrunner begjæringen med fare for at 22-åringen skal begå nye, alvorlige straffbare voldshandlinger dersom han ikke holdes i varetekt.

Ørn E. Borgen, NTB scanpix

Oslo tingrett har nå sagt ja til at Manshaus blir fengslet frem til 2. mars 2020. Manshaus begjærte seg løslatt, men tok betenkningstid da kjennelsen ble offentliggjort klokken 10.35.

Venter på tiltalen

Politiadvokat Strand møtte fra politiets side, mens siktede var representert av advokat Audun Beckstrøm.

Saken mot ham – etter skytingen i Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøsteren i sommer – er ferdig etterforsket og oversendt påtalemyndigheten for påtaleavgjørelse.

Saken skal både innom statsadvokaten og Riksadvokaten før tiltalebeslutningen blir klar. Det er foreløpig usikkert når den kan foreligge, men Strand regner med at rettssaken starter før sommerferien.

– Siktede har erkjent de straffbare forholdene og er kjent tilregnelig av de sakkyndige. Tidspunktet for hovedforhandlingene vil trolig bli fastsatt i løpet av de åtte ukene, sier Strand til Aftenposten etter fengslingsmøte.

Har etterforsket i rekordfart

Politiet har brukt cirka fire måneder på etterforskningen. Som regel tar drapssaker mye lengre tid.

– Det var ønske om rask etterforskning og påtale både internt i politiet og hos Riksadvokaten. Politiet har derfor gitt denne saken høy prioritert, sier Strand.

Advokat Audun Beckstrøm, som er Manshaus’ medforsvarer, mente i retten at en varetektsperiode på åtte uker er urimelig.

– Hovedregelen er fengsling i fire uker. Derfor bør man forholde seg til hovedregelen.

– Hvorfor er det viktig?

– For da kan retten kontrollere at fremdriften i saken er tilfredsstillende, slik at den kan komme opp før sommeren, svarer Beckstrøm.

Drap og terror

Det var 10. august i år at Manshaus skjøt og drepte sin 17 år gamle søster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, hjemme i deres familiehjem, før han satte seg i bilen og kjørte til Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Der begynte han å skyte. Ingen ble skadet før Manshaus ble overmannet og uskadeliggjort av to eldre menn i moskeen.

I begynnelsen av desember ble det klart at tre sakkyndige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er siktet for. Det betyr at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnet skyldig.