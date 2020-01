Mange gråt høylytt da kisten med Halil Kara ble båret inn i moskeen på Mortensrud av venner og familie tirsdag kveld. Over 2500 personer var ifølge styret i moskeen til stede for å ta en siste farvel med 21 år gamle Halil Karar som ble skutt og drept fredag kveld.

21-åringen skal begraves i Antalya i Tyrkia der foreldrene opprinnelig kommer fra. Tirsdag var det salat ul-janazah (begravelsesbønn) i Søndre Nordstrand Muslimske Senter før familien reiser til Tyrkia onsdag.

Etter at imamen hadde ledet bønnen, holdt barndomsvennen Mudassar Mehmood en følelsesladet tale.

– Håper du smiler like bredt i paradiset som du gjorde blant oss, sa Mehmood i talen.

Deretter tok familie og venner en tårevåt avskjed med 21-åringen ved å ta på kisten.

Døgnåpen moské

Moskeen på Mortensrud har vært åpen hele døgnet de siste dagene, slik at folk kan komme og kondolere overfor familien. Flere hundre personer har daglig vært innom moskeen siden lørdag. En av vennene til avdøde takket moskeen for å ha åpnet sine dører for dem.

Tirsdag var også prest Trond Løberg til stede under bønnen.

– Det er så trist når en ung mann skulle død på en så tragisk måte, sa Løberg til de fremmøtte.

Forstander i menigheten, Masoom Zubair, understreket viktigheten av å stå sammen.

– Vi som samfunn må stå sammen mot utvikling som er uheldig for oss og kommende generasjoner. Alle må ta i et tak og gjøre jobben, sa Zubair.

Han la også vekt på tilgivelse og samarbeid.

– Vi må jobbe med å tilgi hverandre, redde hverandre, redde hverandre fra dårlige vaner, dårlig og voldelig miljø og uheldig utvikling. Slik skal ikke skje i vårt lokalmiljø. Vi må samarbeide for å styrke hverandre og gi hverandre et annet og godt liv, fortsatte Zubair.

Forstår ikke hvorfor det har skjedd

Aftenposten snakket med Suleyman Kara, 21-åringens onkel, tidligere på dagen. Han takker alle for støtten familien har fått i den vanskelige tiden.

– Vi er veldig takknemlige for all støtte vi har fått. Det varmer våre hjerter. Skolebarn fra skolen Halil jobbet ved, har vært her og gitt oss klemmer. Mange har grått med oss de siste dagene, sier Kara.

Den nærmeste familien reiser til Tyrkia onsdag. Også 50 venner av den avdøde ønsker å være med til Tyrkia. Tirsdag ettermiddag var det uklart hvor mange av disse som får plass på flyet.

Onkelen sier at de ikke fatter hvorfor noen har drept nevøen.

– Vi fatter ikke hvordan noen kan gjøre dette mot en så hjelpsom og godt likt person som Halil. Vi ser i hvert fall ingen grunn til at noen skulle gjøre det, sier onkelen.

– Har dere noen teorier?

– Vi har tenkt på alle teorier, men ingen virker logiske. Vi forstår ikke hvorfor det har skjedd, men det at en person nå er siktet er godt nytt. Selv om dette ikke bringer Halil tilbake, så håper vi at saken blir løst raskt.

Én er siktet

Under en pressekonferanse tidligere tirsdag opplyste Metlid at en ung mann fra Oslo er siktet for drap eller medvirkning til drap. Den siktede er ikke pågrepet.

– Det kan være flere involverte, men foreløpig er det bare én siktet i saken, sa Metlid.

Politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med navn, men ber den siktede om å melde seg. Mannen er etterlyst internasjonalt.

– Vi går ut fra at han nå vet at vi leter etter ham, og vi oppfordrer ham til å melde seg. Vi vet gjennom andre saker hvor slitsomt det er å være på flukt eller gjemme seg, sier Metlid i et intervju med Aftenposten.

– Hvorfor tror dere han vet at dere leter etter ham?

– Det sier jeg ut fra opplysninger i saken og tiltak vi har foretatt.

Metlid åpner for at gjerningsmannen kan ha kommet seg over landegrensen.

– Vi kan ikke si noe mer enn at vi tar høyde for at det kan ha skjedd, eller det kan være han fortsatt er her og holder seg skjult. Det er flere muligheter, sier politiinspektøren.

Kara ble skutt i hodet, får Aftenposten bekreftet fra politiet. Metlid sier at teorien om at drapet var målrettet «i hvert fall ikke er svekket».

Kan ikke si noe om motiv

Familien er orientert om utviklingen i saken, ifølge Metlid, som er ordknapp om motiv.

– Vi kan fortsatt ikke si noe om motiv og bakgrunn for drapet. Vi jobber med å se på om det kan være et personlig motiv, eller om det kan knyttes til en konflikt mellom kriminelle miljøer i Oslo. Det kan også være andre motiver, det må vi ha åpent, sa hun under pressekonferansen tirsdag.

Politiet vil ikke si hva som er bakgrunnen for at de har siktet en mann. De har fått inn mye informasjon fra vitner, men ber om at folk fortsatt tar kontakt hvis de tror de har informasjon i saken.

– Det er den samlede etterforskningen som har bidratt til at vi nå har en siktelse. Vi har ikke kjennskap til den siktede i særlig grad fra tidligere.