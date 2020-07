To sakkyndige oppnevnt for å vurdere tilstanden til drapssiktet 31-åring

31-åringen som er siktet for drap og drapsforsøk i Sarpsborg, ønsker selv varetektsfengsling. To sakkyndige skal vurdere hans psykiske tilstand.

Tre kvinner ble knivstukket i Sarpsborg sent tirsdag kveld. En kvinne i 50-årene døde av skadene. En 31 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk. Fredrik Hagen / NTB scanpix

16. juli 2020 09:55 Sist oppdatert nå nettopp

NRK skriver at mannen ønsker å bli varetektsfengslet, og at det er oppnevnt to sakkyndige for å gjøre en foreløpig rettspsykiatrisk vurdering, med bakgrunn i mannens tilstand.

Fengslingsmøtet som starter i Sarpsborg tingrett klokka 12 torsdag, vil foregå som kontorforretning. Det vil si at siktede ikke er til stede, dels på grunn av sin helsetilstand, og dels i forbindelse med at han vedkjenner seg handlingene.

Gjentakelsesfare

Øst politidistrikt bekrefter at 31-åringen blir begjært fengslet, med bakgrunn i fare for bevisforspillelse og gjentakelsesfare. Det er ikke kjent hvor lenge påtalemyndigheten vil begjære mannen varetektsfengslet.

– Han kommer til å samtykke i at det utføres som kontorforretning. Nå vet jeg ikke hva påtalemyndigheten kommer til å begjære, men regner med at det er fire uker med brev- og besøksforbud, sier siktedes advokat Marius Otterstad til NTB.

Tre kvinner knivstukket

Det var tirsdag at politiet fikk inn melding klokken 23.30 om en kvinne som var knivstukket ved Sarpsborg bussterminal. Kort tid etter kom det meldinger om to nye knivstikkinger i St. Nicholas gate og Oscars gate.

En kvinne i 50-årene døde av skadene. De to andre ble skadd. Gjerningsmannen har en relasjon til to av ofrene, ifølge politiet, men det er ingen kjent relasjon mellom avdøde og 31-åringen.

Den siktede 31-åringen er norsk statsborger av somalisk bakgrunn. Han ble i 2016 tiltalt for grov vold, men frikjent for forholdet, skriver VG.

