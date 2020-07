Kongelig sommeridyll på Sørlandet

Kronprinsfamilien nyter norsk sommer på Dvergsøya i Kristiansandsfjorden.

Tradisjonen tro ferierer kronprinsfamilien på Dvergsøya i Kristiansandsfjorden, nær kronprinsessens hjemby. Lise Åserud / NTB scanpix

19. juli 2020 22:00 Sist oppdatert nå nettopp

For store deler av befolkningen er denne ferien annerledes enn foregående år. Også for kronprinsfamilien blir den uvanlige sommeren tilbrakt i Norge på grunn av koronaviruset.

Prinsesse Ingrid Alexandra på ferie sammen med resten av kronprinsfamilien på Dvergsøya utenfor Kristiansand. Lise Åserud / NTB scanpix

Sommeridyll i sør

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus – pluss hundene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle – tilbringer sommeren på landstedet Vogst Villa på Dvergsøya. Ferieperlen ligger like utenfor kronprinsessens hjemby, Kristiansand.

Prins Sverre Magnus og hunden Muffins Kråkebolle på Dvergsøya. Lise Åserud / NTB scanpix

Feiring og ferie

Trolig blir det feiring av kronprinsen på øya, som fyller 47 år mandag 20. juli.

Også høsten blir begivenhetsrik for familien. I august har prinsesse Ingrid Alexandra sin første skoledag på Elvebakken videregående i Oslo. Ifølge Slottet skal hun begynne på den studiespesialiserende linjen ved skolen.

Prinsessen gikk ut av Uranienborg skole tidligere i vår, og var dermed ferdig med 10 års skolegang.

Som de fleste andre tilbringer også kronprinsfamilien årets sommerferie i Norge. Lise Åserud / NTB scanpix

Fem nye år

Familien har leid villaen av Kristiansand kommune de siste ti årene og tilbrakt mange somre på den idylliske øya i Kristiansandsfjorden.

Da den tiårige leieavtalen gikk ut i april tidligere i år, ble den forlenget med fem år allerede samme måned.

På samme tid ble det kjent at kronprinsparet betalte drøyt 200.000 kroner i fjor for å leie prakteiendommen. Ifølge avisen Fædrelandsvennen vil leieprisen være på samme nivå også i den nye avtalen, som inkluderer en villa, to båtplasser og et område på 22 dekar. Hovedhuset på Dvergsøya er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, som også tegnet Skaugum.

Prins Sverre Magnus på sørlandsferie med familien. Lise Åserud / NTB scanpix

Hans-Christian Gram, eiendomssjef i Kristiansand kommune, opplyser at det er en standardavtale der kommunen har ansvar for det ytre vedlikeholdet, og at kronprinsparet har ansvar for det innvendige.

Kronprinsessen på Dvergsøya sammen med de to familiehundene. Øya har i flere hundre år tilhørt velstående byborgere, men er nå et populært friluftsområde for allmennheten – og et yndet feriested for kronprinsfamilien. Lise Åserud / NTB scanpix

Kongeparet på Mågerø

Mens de nye bildene viser glimt fra kronprinsfamiliens tid i Kristiansandsfjorden, skal kongeparet tilbringe mesteparten av ferien på sitt landsted på Mågerø, en odde på Tjøme.

Her har familien tilbrakt mange feiringer tidligere, blant annet da kronprins Haakon fylte 45 år i 2018.

Foruten Mågerø og Dvergsøya vil kongefamilien også tilbringe tid om bord i Kongeskipet Norge. Det har kommunikasjonssjef i Det kongelige hoff, Guri Varpe, tidligere uttalt til Aftenposten.

Minneutstilling for Ari Behn

Det er ikke kjent hvor prinsesse Märtha Louise og barna ferierer i år, men prinsessen har nylig lagt ut et bilde av Emma Tallulah Behn, hvor hun roser datteren for å ha vunnet sitt første ridestevne.

Familien tok i juni flere turer til Jeløya ved Moss, i forkant av en minneutstilling for Ari Behn på Galleri Varden. Det meldte NTB. Der ble det stilt ut utvalgte malerier av Behn, sammen med trykk fra Maud Angelica.

Utstillingen var den første i en serie minneutstillinger av Ari Behns malerier.