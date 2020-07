Tom Cruise får spille inn Mission Impossible-film i Norge i høst, til tross for koronarestriksjonene

Filmingen er planlagt i slutten av august i Møre og Romsdal.

Tom Cruise får komme til Norge i august for innspillingen av den neste Mission Impossible-filmen. Han og filmcrewet får dermed unntak fra norske reiserestriksjoner. JASON LEE / X01757

24. juli 2020 14:15 Sist oppdatert 6 minutter siden

Fredag ble det klart at den norske regjeringen gir Hollywood-skuespilleren Tom Cruise tillatelse til å komme til Norge for å spille inn deler av den neste Mission Impossible-filmen. Det til tross for korona-restriksjonene.

Filmcrewet får altså innvilget unntak fra norske innreiserestriksjoner. Norge har frem til nå åpnet for reisende fra flere europeiske land, men foreløpig ikke USA der smittetallene er for høye.

Mission Impossible 7 har fått tildelt nær 50 millioner kroner fra Norsk filminstitutt. Filmingen planlagt i slutten av august i Møre og Romsdal.

I en pressemelding omtaler kulturminister Abid Raja tillatelsen som «en stor dag for norsk film og filmglade nordmenn». Han legger til at innspillingen skal følge strenge smittevernregler, og at crewet skal bruke 6 millioner kroner på smittetiltak mens de er i landet.

– Deltakerne vil være avgrenset fra andre under oppholdet i Norge, og det betyr at det ikke er alle som får se disse kjekkasene, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på fredagens pressekonferanse.

Forrige Mission Impossible-film ble delvis spilt inn på Preikestolen i Forsand kommune utenfor Stavanger. Carina Johansen / NTB scanpix

