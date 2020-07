Drapssiktet fikk ikke lenger behandling – fylkeslegen åpner tilsynssak

Høsten 2019 avsluttet kommunens helsetjeneste behandlingen av den 31 år gamle mannen som i forrige uke ble siktet for drap og drapsforsøk i Sarpsborg.

Flere personer knivstukket om kvelden tirsdag 14. juli 2020 i Sarpsborg. Marianne Haugen (54) ble drept på denne parkeringsplassen ved bussterminalen. Hans O. Torgersen

Kommunens behandling av saken skal nå granskes av fylkeslegen.

– Dette er en tragisk sak og våre tanker går til de etterlatte og berørte. Vi har mottatt en henvendelse fra Sarpsborg kommune der de ber fylkesmannen om at vi åpner en tilsynssak, dette arbeidet er ikke startet ennå, skriver fungerende fylkeslege Jenny-Marie Wadosch i en e-post til Aftenposten.

31-åringen har også tidligere vært til behandling på Sykehuset Østfold. Fylkeslegen har avgjort at det ikke skal gjennomføres tilsyn mot sykehuset fordi mannen ikke var under behandling der da drapet og drapsforsøkene fant sted.

Tre kvinner knivstukket

Det var sent om kvelden tirsdag 14. juli at tre kvinner ble knivstukket på tre forskjellige steder i Sarpsborg. Den første som ble knivstukket, Marianne Haugen (54), døde. Den ene av de to andre ble alvorlig skadet, og den tredje ble stukket i en arm.

I løpet av ti minutter fikk politiet melding om alle tre knivstikkingene.

Marianne Haugen (54) ble drept da hun ventet på datteren sin her, ved parkeringsplassen ved bussterminalen i Sarpsborg. Hans O. Torgersen

Hendelsen ble håndtert av nødetatene som «pågående livstruende vold» (PLIVO), og politiet oppfordret folk til å holde seg innendørs.

Haugen ble drept på en parkeringsplass like ved bussterminalen i Sarpsborg, der hun ventet på datteren sin.

Pågrepet etter en time

En time etter at politiet klokken 23.30 fikk melding om den første knivstikkingen, ble en 31 år gammel mann pågrepet og siktet i saken i nærheten av et av åstedene.

31-åringen er norsk statsborger av utenlandsk opprinnelse. Han var i 2019 tiltalt for en voldshendelse, men han ble frikjent av Sarpsborg tingrett.

31-åringen var både i 2014 og 2015 innlagt på psykiatrisk sykehusavdeling.

Avsluttet behandling

Frem til høsten 2019 fikk mannen behandling av kommunens helsetjeneste.

– Jeg kan bekrefte at han har mottatt behandling gjennom kommunens helsetjeneste. Den aktive behandlingen ble avsluttet fra kommunen høsten 2019, og videre oppfølging skulle skje gjennom spesialisthelsetjenesten, sier Alice Reigstad, kommunedirektør for helse og velferd, til Sarpsborg Arbeiderblad.

Ifølge Reigstad ble behandlingen avsluttet etter enighet mellom pasienten, kommunen og spesialisthelsetjenesten.

