Lensmann dømt til åtte måneders fengsel for misbruk av stilling

Mannen må i tillegg betale en oppreisningserstatning på 60.000 kroner til den fornærmede kvinnen.

Mannen er dømt for å ha bistått den fornærmede i saken med å skrive merknader i en førerkortsak. Deretter skal han ha hatt seksuell omgang henne. Forholdene fant ifølge dommen sted ved to anledninger i november 2017 og januar 2018.

Mannen erkjente i retten at han uriktig bekreftet overfor Nordland politidistrikt at fornærmede hadde avgitt negative urinprøver ved tre anledninger, selv om han ikke visste om prøveresultatene. Dette ble brukt til å dokumentere fornærmedes rusfrihet i en førerkortsak, ifølge tiltalen.

Mannen ble dømt til 20 dagers fengsel i Rana tingrett i april. Han ble bare dømt for å ha oppgitt uriktige beviser og ikke for misbruk av stillingen. Han ble samtidig frifunnet for krav om oppreisning. Spesialenheten for politisaker anket derfor dommen.

I Hålogaland lagmannsrett ble han dømt for å ha oppgitt uriktige opplysninger om beviser, men også for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Lensmannen har vært suspendert fra jobben mens saken har vært under etterforskning. Nordland politidistrikt har også opprettet personalsak mot mannen.