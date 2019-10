Gjennom hele 2019 har landets toppoffiserer stått i kø for å fortelle at Forsvaret er for lite. (Se faktasak.)

For lite til å gi et troverdig forsvar av landet, beskytte allierte som kommer til assistanse, og samtidig delta i oppdrag utenlands på vegne av NATO eller FN.

I en konfliktsituasjon kan Norge risikere å havne bak Russlands forsvarslinje, skrev Aftenposten da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen nylig la frem sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut i fremtiden.

Få dager senere, og rett før statsbudsjettet skulle legges frem, bekreftet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) overfor Aftenposten at det nå skulle bli flere hoder i Forsvaret.

Men statsbudsjettet gir ingen signaler om dette. I avsnittene om Hæren er det ingen ambisjoner om mer personell, heller ikke om en tydelig bedring av situasjonen for Hærens tyngste våpen, stridsvognene.

Fakta: Slik har de ropt på en større hær Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, 21. januar: – Dagens forsvar er hverken i stand til å dekke Norges sikkerhetsbehov eller økte krav fra NATO. Viseadmiral Ketil Olsen, regjeringens militære sendemann til NATO, 18. februar: – NATO er opptatt av at antall kampbataljoner må økes. Norge må ha kapasitet til både å kunne ta vare på seg selv og samtidig delta på NATO-oppdrag i utlandet Generalmajor Odin Johannessen, avtroppende sjef for Hæren, 18. mars: – Uten en betydelig styrket hær halter forsvaret av Norge. En ny brigade med utgangspunkt på Østlandet er nødvendig for å trygge hele befolkningen. Generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, påtroppende sjef for Hæren, 17. september: – Hæren må styrkes betydelig. Hvis ikke viljen er til stede hos myndighetene til å gjøre dette, vil landets politiske handlefrihet begrenses. Generalmajor Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, 29. september: – Skal vi bidra i NATO og samtidig ha et troverdig forsvar hjemme trenger nok Hæren en brigade til. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, i sin anbefaling til fremtidens forsvar, 8. oktober: La frem fire nivåer politikerne kan velge mellom. Med opptil 27 bataljoner i Hæren. (I dag har Norge en brøkdel av dette.)

Bakke-Jensen: Skal komme i neste langtidsplan

Frank Bakke-Jensen henviser til den nye langtidsplanen for Forsvaret (2021–2024).

– Her vil det være naturlig å se på blant annet bemanningssituasjonen i Forsvaret og behovet for mer personell, både ansatte og vernepliktige. Det arbeidet pågår nå for fullt. Inntil en ny plan er på plass, vil vi følge planen for inneværende periode, sier han.

Det betyr at antallet soldater tidligst kan bli økt i 2021, og at dette er avhengig av at forsvarssjefen får regjeringen og Stortingets støtte til et større forsvar, Hæren inkludert.

I 2016 var det 3725 militært ansatte i Hæren. Neste år anslår Hæren selv 3550, noe som likevel er rundt 150 høyere enn i år.

Dette skyldes at det i gjeldende langtidsplan er lagt opp til en forsiktig oppbygging av hærstyrker i Finnmark, en oppbygging av Hærens rekrutt- og fagskole, en organisasjonen som skal ta imot allierte styrker, pluss personell i etteretningsbataljonen som skal håndtere ubemannede undervannsfartøyer.

Fakta: Om Hæren i statsbudsjett for 2020 Hæren vil i 2020 forberede omstillingen av Brigade Nord og videreføre med to mekaniserte bataljoner (Telemark bataljon og Panserbataljonen) og én infanteribataljon (2. bataljon). I tillegg kommer ledelses-, kampstøtte- og logistikkavdelinger. Garden videreføres som en lett infanteribataljon.

Arbeiderpartiet reagerer

– Det er overraskende at Bakke-Jensen sier at han øker antall soldater når han beviselig kutter antall soldater, som i Indre Troms, sier Anniken Huitfeldt, leder av utenriks- og forsvarskomiteen for Ap.

– Den norske hæren oppfyller i dag ikke NATOs krav. Mens Høyre og Frp de siste årene har nedprioritert hæren og stadig utsatt viktige veivalg og investeringer, vil vi styrke Hæren med egne helikoptre og fortsatt stående styrker i Indre Troms, sier hun.

Kritisk til stridsvogn-planen

Om stridsvogner sier budsjettet for 2020 at man fortsatt skal arbeide for å anskaffe mer ammunisjon og reservedeler til dagens park av aldrende Leopard 2-stridsvogner.

– Det er for tidlig å si om det vil komme noen endringer i dette i den nye langtidsplanen, sier Bakke-Jensen.

Han minner om at det i en egen utredning for Hæren og Heimevernet ble konkludert med at en påbegynt oppgradering av dagens stridsvogner ikke ville gi dem tilstrekkelig kampkraft og beskyttelse i møte med fremtidens trusler.

I gjeldende langtidsplan heter det at man ønsker å anskaffe nye stridsvogner fra 2025.

Leder Øyvind Isachsen i Kavaleriklubben, som favner nåværende og tidligere ansatte i Hæren, er svært uenig i regjeringens valg.

– Norge har i dag Europas eldste stridsvognpark, punktum. Vi må gjøre det samme som Tyskland, Danmark og Nederland. De oppgraderer sine Leopard-stridsvogner, ikke i betydningen flikking, men ved å bygge en ny stridsvogn rundt den gamle plattformen, med samme motor og drivsystem, sier han.

– De får tilbake en digital stridsvogn, med ny kanon, som kan skyte lenger, og en stridsvogn som kan takle en moderne kamparena. England og Frankrike tar samme grep med sine stridsvogner, sier Isachsen.