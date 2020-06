Politiet gjør nye undersøkelser ved Hagen-familiens hytter

– På eiendommene skal politiet i hovedsak gjøre undersøkelser av uteområder som ikke har latt seg gjennomføre tidligere, blant annet på grunn av snø og tele, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Ved Anne-Elisabeth Hagens familiehytte ved Biri i Gjøvik kommune startet politiet tirsdag morgen undersøkelser.

Ifølge VG bruker politiet hunder i søk ved hytta.

Også på Kvitfjell

– Politiet skal også gjøre ytterligere undersøkelser ved Tom Hagens hytte på Kvitfjell, og denne ble derfor sperret av tirsdag formiddag, forteller Hrenovica.

Formålet med undersøkelsene er å sikre spor som kan antas å ha betydning som bevis i saken, ifølge politiet.

Tom Hagen er siktet for drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som ble borte fra parets hjem i Lørenskog i oktober i 2018. Han nekter for å ha noe med dette å gjøre.

Tidligere ransaking

NTB har tirsdag prøvd å få en kommentar Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, uten å lykkes.

Også tidligere har politiet gått rettens vei for å få ransaket hytta på Kvitfjell, samt hjemmet i Sloraveien. Etter at arbeidet ved hytta ble avsluttet, ble den frigitt av politiet, slik at Hagen kunne ta den i bruk igjen.

– Han kan få være der i kjente og kjære omgivelser, og det vil hjelpe mye for ham, sa forsvarer Holden til NRK den gangen.