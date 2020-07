Sønnen klager politiet inn for Riksadvokaten etter at faren ble skutt og drept

Sønnen til 66-åringen som ble drept i en politiaksjon på Jaren i fjor, klager nå saken inn for Riksadvokaten.

Sønnen til den avdøde 66-åringen mener saken kunne fått en helt annen utgang dersom faren hadde fått hjelp fra helsepersonell da han forskanset seg i boligen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Det var i august i fjor at Tron Simen Lien døde etter å ha blitt truffet av tre skudd fra politiet inn i huset sitt på Jaren. 66-åringen var psykisk syk, han hadde forskanset seg inne i huset og oppførte seg truende.

Sønnen Tom Lien mener politiet gjorde mange feil, blant annet ved at verken han selv eller kommunelegen ble kontaktet under politiaksjonen. Kommunelege Are Løken er ifølge NRK enig i at dette er kritikkverdig, og mener saken kunne ha fått et annet utfall om politiet hadde fått bistand fra helsepersonell.

Spesialenheten for politisaker etterforsket to polititjenestemenn, men saken ble henlagt i forrige måned. Nå klager sønnen avgjørelsen inn for Riksadvokaten

– Vi mener at politiet med sine handlinger framprovoserte det som skjedde. Jeg noterer med interesse at kommunelegen i Gran mener noe av det samme, sier sønnens advokat Svein Holden.

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt påpeker at politiet denne dagen ble utkalt for å bistå AMK.

– I og med at saken er innklaget til Riksadvokaten, finner vi det vanskelig nå å kommentere nærmere avgjørelsen og uttalelser fremkommet av andre i etterkant, skriver han i en epost.