Har laget mat til cruisepassasjerene, men de holder seg på skipet

Da cruiseskipet Viking Sky ankom Molde ble det først planlagt at passasjerene om bord skulle innom et mottakssenter på Seilet hotell. Det er nå besluttet at passasjerene som ikke ble evakuert i løpet av lørdag og søndag morgen skal forbli på båten inntil de får plass på fly fra Molde.

Dermed står hotellet igjen med 600 porsjoner laks som noen andre må spise opp.

Arnfinn Mauren

Reiser hjem i kveld

Det var 1373 personer om bord på Viking Sky, 915 av dem passasjerer. 479 av disse ble reddet med helikopter, mens resten av passasjerene ble igjen på båten da den ble slept mot Molde.

Hotellet skal ha tilberedt maten fordi det var usikkert hvordan forholdene om bord var for tilberedning av måltider. Cruisepassasjerene som ble igjen om bord får heller servert mat som er tilberedt på skipet.

Passasjerene som ble evakuert med helikopter lørdag og søndag, slipper inn puljevis på Viking Sky for å hente eiendelene sine.

De første av cruisepassasjerene får reise hjem allerede i kveld. Rederiet har satt opp to charterfly, ett til Oslo og ett til London.