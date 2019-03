– Det som er på det rene er at det har vært en blackout, men at vi foreløpig ikke kan si noe om årsaken til denne, opplyser kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet mandag kveld.

Haakon Nordvik

Direktoratet gikk om bord i cruiseskipet med tre ansatte mandag morgen. Sammen men en representant fra klasseselskapet Lloyd Register tilbrakte de hele dagen om bord. De kommer til å fortsette arbeidet tirsdag, sammen med politiet og Statens havarikommisjon for transport (SHT)

En blackout betyr at skipet mistet all motorkraft. Selv om granskerne vet at det var dette som skjedde, ønsker de foreløpig ikke å spekulere over hvorfor det skjedde.

– Det som midlertidig er klart, er at når først hendelsen oppsto så har mannskapets kompetanse og innsats vært en viktig faktor i at det gikk bra, understreker Sjøfartsdirektoratet.

Ikke funnet skader på skroget

Sjøfartsdirektoratet opplyser også at det gjennomført en dykkerundersøkelse for å finne ut om skipet har skader under vannlinjen. Det er ikke funnet skader på skipets skrog. Også inntakene for kjølevann er kontrollerte og bekreftet i orden av dykker.

Kommunikasjonsdirektør Aarhus opplyser at det vært viktig å ta hensyn til situasjonen som mannskapet har vært gjennom, noe som har gjort at direktoratet, ifølge Aarhus, har brukt god tid på tilsynet. Arbeidet vil fortsette tirsdag

– Da vil en gå grundigere inn i dokumentasjon og ikke minst få en oversikt over skader på skipet som må utbedres, sier Aarhus. Han beskriver samarbeide med de om bord som godt.

– De har lagt til rette for en god og konstruktiv gjennomgang.

Havarikommisjonen: – En spesiell sak

Det er ikke bare Sjøfartsdirektoratet som er i gang med sine undersøkelser. Det potensielle omfanget av hendelsen gjør at flere instanser nå er involvert i granskingen.

Mandag ettermiddag ankom inspektører fra Havarikommisjonen. Også politiet har startet en gransking, selv om det understrekes at det ikke er mistanke om noe kriminelt i forbindelse med nesten-havariet lørdag.

Arnfinn Mauren

Inspektører fra sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport var på plass i Molde sent mandag ettermiddag. De starter nå arbeidet med å sikre data fra skipet, samt intervjue besetningsmedlemmer.

– Det er en spesiell sak, men alle hendelser vi undersøker er spesielle. Denne hendelsen har imidlertid et stort omfang, fordi så mange mennesker var om bord i skipet, sier avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Dag S. Liseth.

Tror ikke på noen langvarig jobb

CHC Helicopters via AP

Dersom Havarikommisjonen går inn og undersøker en hendelse – slik som denne – skal kommisjonen publisere en rapport i løpet av ett år. Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid undersøkelsesarbeidet etter nesten-havariet ved Hustadvika vil ta.

– Men dersom vi i løpet av undersøkelsene finner sikkerhetskritiske faktorer vil vi gå ut med dette før en endelig rapport blir offentliggjort. Men det er lite heldig å kommentere bruddstykker av undersøkelsene våre, sier Liseth.

Men blant sjøfartseksperter som Aftenposten har vært i kontakt med, påpekes det at det neppe vil ta ett år før årsaken til nesten-havariet kan fastslås. Det sies at det skal være mulig å finne årsaken til blackout’en innen «ikke altfor vil ta lang tid».

Optimismen skyldes spesielt to forhold: Skipet med alle dens datalogger er intakt. Og like viktig: Alle involverte personer overlevde hendelsen.

Usikkert når skipet kan forlate Molde

Sjøfartsdirektoratet vil også ha det avgjørende ordet når det gjelder tidspunktet for når Viking Sky kan forlate Molde. Tilstanden til skipet og fremgangen i granskingen vil ha betydning for dette.

– Foreløpig er det vanskelig å si noe om når skipet kan forlate Molde, opplyser kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i direktoratet.