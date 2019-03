To personer funnet omkommet etter snøskred i Nordland

Politiet bekrefter i en pressemelding sendt klokka 14.24 tirsdag at de to satt i hver sin anleggsmaskin og at begge maskiner ble tatt av skredet.

Politiet har ingen grunn til å tro at flere enn de to er tatt av snøskredet.

De advarer mot å kjøre bil inn til skredet på grunn av hengende snømasser i området. Et Sea King-redningshelikopter frakter inn redningspersonell, hunder og utstyr.

– Vi i full gang med redningsaksjonen og er i ferd med å foreta nødvendige ressursfordelinger, varslinger og koordinering med øvrige nødetater, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.

Ifølge politiet er skredet rundt 200 meter bredt. Helikopteret har fraktet lavinehunder inn til skredområdet ved Durmålstinden øst for Straumvatnet. Durmålstinden er en del av Sulitjelmafjellene.

Avisa Nordland skriver at tre ambulanser og to politibiler rykket ut fra Fauske til skredområdet.

I hele regionen melder Varsom.no om stor snøskredfare.