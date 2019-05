Mann forsatt på frifot etter å ha rømt fra tinghuset i Bergen

Natt til tirsdag er mannen fortsatt på frifot, flere timer etter at han rømte fra tinghuset i vestlandsbyen.

– Vi har ikke lyktes å pågripe ham. Han er fortsatt etterlyst, og saken går inn i etterforskningssporet og vil bli fulgt opp, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt til NTB klokken 4.30.

Like før klokken 13 skulle mannen i 20-årene ha en samtale med sin forsvarer som var et annet sted i landet, skriver Bergens Tidende. Samtalen skulle derfor tas via video. Mannen var inne i rettssalen mens politiet sto på gangen utenfor.

– Ettersom han skulle konferere med forsvarer, valgte vi å la ham gjøre dette uten at vi var til stede, sier politiadvokat Mats Henriksen til BT.

I mellomtiden klarte altså mannen å stikke av.

Henriksen sier det er «svært uheldig» at mannen er på rømmen, men understreker at de ikke vurderer mannen som farlig. Mannen, som ifølge Bergensavisen er utenlandsk statsborger, skal ha brutt et innreiseforbud.

Politiet satte i gang leteaksjon etter mannen, som beskrives som en nordafrikaner.

Mannens advokat, Øivind Sterri, sier til BA at han har ingen kommentar til saken.