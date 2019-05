Varsler demonstrasjoner utenfor Stortinget under Kina-besøk

Amnesty, Den norske Tibet-komité og Den norske Uigurkomiteen skal demonstrere utenfor Stortinget under onsdagens besøk av den kinesiske toppolitikeren Li Zhanshu, som er leder av Folkekongressen og regnes for å være nummer tre på rangstigen i Kina.

Kina blir kritisert av verdenssamfunnet for en rekke menneskerettighetsbrudd, blant annet for hvordan de behandler den muslimske minoriteten uigurene.

Men det har ikke kommet signaler om at dette vil bli samtaleemne under besøket i Norges nasjonalforsamling, hvor han møter stortingspresident Tone W. Trøen, statsminister Erna Solberg (H) og Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Taus Trøen

Til NRK i forrige uke sa Trøen, som er vertskap for møtet, at hun ikke vil gå inn på detaljer på forhånd om hva hun skal snakke med den kinesiske delegasjonen om.

De tre organisasjonene som skal demonstrere på Løvebakken, varsler imidlertid at de kommer til å vise kineserne hva de mener om landets utfordringer rundt ytringsfrihet og om situasjonen i den autonome Xinjiang-regionen, som i stor grad er befolket av muslimske uigurer.

Ifølge anslag fra FN sitter opptil én million uigurer og andre muslimske minoriteter internert i leirer i Xinjiang. Kinesiske myndigheter omtaler leirene som «yrkesfaglige sentre» for mennesker som ellers står i fare for å slutte seg til islamske ekstremistgrupper eller separatistorganisasjoner.

– Norge livredd ny isfront

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge sier til NTB at kinesiske myndigheter ikke kan reise rundt i verden bare for å bli møtt som en god og potensiell handelspartner.

– Vi vil vise dem at folk i Norge er opptatt av situasjonen i Kina. Kina er ansvarlig for grove og alvorlige menneskerettighetsbrudd, som vi ikke kan la passere når vi har dem på besøk, sier han.

I 2010 fikk den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo Nobels fredspris. Tildelingen førte til en kinesisk isfront mot Norge, som innebar at Kina brøt all politisk kontakt og frihandelsforhandlingene som var i ferd med å fullføres. Først i 2016 ble forholdet normalisert.

– Alt tyder på at man er livredd for å gjenoppleve situasjonen etter Xiaobo og er villige til å forbli tause for å unngå å havne i samme situasjon som etter Nobels fredspris, sier Amnesty-sjefen.

– Må ta opp uigurers situasjon

Den norske Uigurkomiteen (NUK) hevder at alle de rundt 2.500 uigurene i Norge har minst ett familiemedlem i leirene i Xinjiang.

– Norge, som er en kjent representant for fred og har menneskerettigheter som kjerneverdi, må ikke stå tause om dagens alvorlige humanitære krise i Øst-Turkestan. Uigurenes situasjon og menneskerettighetssituasjonen generelt i Kina må tas opp med den kinesiske delegasjonen, sier styreleder Bahtiyar Ømer.

I et brev i høst ba Norges og 14 andre vestlige lands ambassader i Beijing om et møte med partilederen i den kinesiske Xinjiang-regionen for å få klarhet i hva som skjer i den avstengte regionen. Kina kalte brevet et «uakseptabelt forsøk på å legge press på lokale myndigheter».

Demonstrasjonene i Oslo begynner i Spikersuppa klokka 14 onsdag. 17. mai skal Stavanger kommune være vertskap for den kinesiske delegasjonen. Under Stavanger-besøket arrangerer de samme tre organisasjonene en ny demonstrasjon utenfor Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger.