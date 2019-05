Avisen Fædrelandsvennen skriver på lederplass torsdag at Märtha Louise bør si fra seg prinsessetittelen fordi de mener den ikke bør brukes i kommersiell sammenheng.

Avisen mener det er opp til prinsessen å velge hvem hun vil være kjæreste med og at hun står fritt til å tro på hva hun vil, men at det angår hele samfunnet når hun og hennes nye kjæreste Durek Verrett bruker prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

Torsdag morgen deltok prinsesse Märtha Louise og hennes kjæreste Durek Verrett deltok i et intervju på God Morgen Norge på TV2

Her svarte hun slik på kravet om å gi fra seg prinsessetittelen:

– Det er ikke noe jeg vurderer. Jeg er en del av den familien, og slik kommer det til å bli.

I en e-post til Aftenposten torsdag ettermiddag skriver Slottets kommunikasjonsdirektør Guri Varpe: - Vi følger med på debatten og det som uttales, og kommer til å være i dialog med Prinsessen knyttet til markedsføringen av hennes næringsvirksomhet.

Varpe skriver videre at årsaken til at Prinsesse Märtha Louise siden 2002 ikke lenger skulle bli titulert Hennes Kongelige Høyhet var for å skape en større avstand til Kongehusets offisielle virksomhet.

– Denne avgjørelsen la til rette for at Prinsessen kunne gå ut i arbeidslivet og drive egen næringsvirksomhet. Som følge av beslutningen har Prinsessen fra 2002 ikke mottatt apanasje, og i langt mindre grad enn tidligere påtatt seg offisielle oppgaver på vegne av Kongehuset. Avgjørelser rundt Prinsessens næringsvirksomhet tar hun selv, heter det videre i uttalelsen fra Slottet.

Prinsessen kritiserte mediene

I TV2-intervjuet mandag morgen ble Märtha Louise konfrontert med kritikken med å blande tittelen inn i markedsføringen av sin business knyttet til spiritualitet.

– Jeg er født inn i den familien og har valgt denne måten å leve på. Jeg får ikke noen penger fra staten. Alle som gjør en jobb får betalt. Jeg er bare den første som gjør dette, og har valgt et utfordrende område å gjøre det på.

Märtha Louise fortalte at hun har diskutert spørsmålet om å gi fra seg prinsessetittelen med kongeparet når spørsmålet har vært oppe tidligere, men ikke i denne omgangen. Hun ville ikke ut med hvilket råd de har gitt.

Prinsessen hevdet det er blitt skrevet mye som ikke er sant etter at nyheten om at hun og Durek Verrett er et par ble kjent.

– De tar noe som ikke er helt sant, spinner videre på dette, så blir det en sannhet. Det er slik mediene jobber, fremholdt Märtha Louise.

Onsdag ble det kjent at biskopen i Stavanger har satt foten ned slik at prinsessen og sjamanen likevel ikke får holde sin planlagte seanse i St. Petri-kirken som planlagt.

Jan-Petter Dahl, TV 2

Blodkreftforeningen ber Kongehuset gripe inn

Leder Olav Ljøsne i Blodkreftforeningen ønsker å advare mot det han kaller «amatøruttalelser» fra Durek Verrett.

Det er påstandene om at leukemi skal skyldes dårlig balanse i blodet, som får Blodkreftforeningen til å reagere. Sjaman Durek Verrett skal ha uttalt at han kan gjenopprette balansen. Sjamanen er prinsesse Märtha Louises nye kjæreste. De to skal på en turné sammen i Norge og Danmark i neste uke. Denne har tittelen «The Princess and The Shaman»

– Jeg reagerte etter et oppslag i Nettavisen med flere utspill fra sjaman Durek, uttaler leder Olav Ljøsne i Blodkreftforeningen til Aftenposten.

Han forventer en klar og tydelig melding fra Kongehuset om at videre markedsføring av turneen gjøres uten bruk av kongelige titler.

– Diagnosen blodkreft kommer som et sjokk. Mange er fortvilte og redde. Vi vet at alvorlig syke mennesker leter etter alternative løsninger når de kommer i en livskritisk situasjon. Da er det viktig at informasjonen de får er balansert og basert på kvalifiserte medisinske råd, sier Ljøsne.

Eddy Grønset

Fakta: 1800 får diagnosen blodkreft i året Blodkreft deles inn i 14 ulike underdiagnoser med blant andre leukemi, lymfekreft og benmargskreft eller myelom.

Behandling kan være alt fra stamcelletransplantasjon, ulike former for cellegift eller stråling.

Det er ikke alle former for blodkreft som behandles umiddelbart.

Felles for pasientgruppen er at de fleste er voksne over 50 år.

Flere advarer

Også Norsk Epilepsiforbund advarer mot de alternative metodene sjaman Durek forfekter.

– Vi er svært uenige med sjaman Durek når han sier han hjelper folk til å bli friske. Vi advarer mennesker med epilepsi mot å velge alternative metoder i stedet for skolemedisin, sier generalsekretær Jørn Sibeko i Norsk Epilepsiforbund til nrk.no.

Sibeko reagerer på sjamanens fremgangsmåte, men legger seg ikke opp i prinsessens forretninger.

Prinsesse Märtha Louise er kongelig beskytter for Norsk Epilepsiforbund, fem andre forbund, Ridderrennet og Vivi-lekene. For dem er økt oppmerksomhet rundt sak eller arrangement gull verdt.

Generalsekretær Petter Noddeland i Norges Døveforbund ønsker ikke å bli trukket inn i kritikken.

– Foredraget med Durek Verrett har ingenting med beskytterskapet å gjøre, sier forbundsleder i Norges Blindeforbund, Unn Ljøner Hagen.

Norsk Revmatikerforbund ber medlemmene om å velge en dokumentert behandling som har en vitenskapelig dokumentert effekt.

Ledar i hovedkomiteen David Støre i Vivil-lekene vil ikke kommentere prinsessens kommersielle og kongelige rolle.

Styreleder for Ridderrennet, Håkon Gisholt sier kongelige beskyttere er en av pilarene i foreningen.

Skepsis er bra

I et intervju med TV 2 onsdag ettermiddag, svarte sjaman Durek Verrett på kritikken av hans uttalelser:

– Jeg tror mange av reaksjonene i Norge har kommet fordi folk ikke forstår hvem jeg er, og hvilke intensjoner jeg har, sa Verret.

Han mener skepsis er bra, fordi da leter man etter trygghet og ønsker mer kunnskap og informasjon.

I intervjuet på TV2 torsdag sa Verret at han aldri har uttalt at han kan kurere kreft.

– Nei, jeg har aldri sagt at jeg kan det. De har tatt biter fra ting andre har skrevet, men de har aldri fått det fra meg, uttalte han.

Her kan du lese hva Durek Verrett skrev i en dialog med den islandske foreningen Vantrú i forbindelse med et besøk på Island i 2016.