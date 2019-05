– Har du vært redd for å bli drept? spurte konferansier Tor Øyvind Skeiseid under et intervju med Klepp-ordføreren på kulturscenen Varen i Randaberg tirsdag.

– Ja, jeg har lurt på hvor langt folk er villige til å gå, svarte Braut Nese, og fortsatte slik:

– Jeg tenker på at en del folk er villige til å gå ganske langt i det de skriver, og da har de allerede krysset en del grenser. Så lurer jeg på, er det noen av dem som er villige til å dra den enda lenger? De kommer jo med ganske mange oppfordringer til hverandre. Samtidig tenker jeg: det kan jo ikke være mulig å ville drepe noen for bompenger, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Tok kvelertak på sønnen

Fra september i fjor til januar i år ble Ane Mari Braut Nese og hennes familie utsatt for trusler og hets i mange ulike former. Denne hetsen tok hun et kraftig oppgjør med fra talerstolen i Klepp kommunestyre mandag kveld.

I et svært følelsesladet innlegg satte hun ord på hvordan familien hadde hatt det, på grunn av den opphetede debatten om ny bomring på Jæren.

– Det er ikke greit at ungdom på skolen slenger bompengedritt om mor til ungene mine hver gang en går forbi de. Og det er slett ikke greit å slenge sønnen min i veggen og ta kvelertak på ham, for å få mor til å snu i bompengesaken, sa en gråtkvalt ordfører.

Støtte fra hele landet

Ordførerens innlegg fikk umiddelbart nasjonal oppmerksomhet og var stort slått opp både i NRK, på TV2-nyhetene og i en rekke store nettaviser mandag kveld.

– I tillegg har jeg fått vanvittig mange meldinger. Folk har tatt kontakt fra hele landet og gitt støtte, og folk som kjenner meg sier all slags fine ting til meg. Det er utrolig gildt, sier Braut Nese til Aftenbladet.

Tirsdag formiddag ringte til og med statsminister Erna Solberg, mens Klepp-ordføreren var opptatt på podiet i Varen kulturscene i Randaberg. Etterpå måtte Braut Nese ringe tilbake, før hun tok seg tid til pressen.

– Erna uttrykte støtte og sympati og sa hun synes det er helt forferdelig at vi skal ha det sånn, sier Braut Nese.

– Var det overraskende for deg at hun tok kontakt?

– Nei, hun er ganske oppmerksom sånn. Når det er noe som står på, så er hun ganske rask til å ta kontakt og vise støtte, sier den 39 år gamle Klepp-ordføreren.

– Ville bare få det ut

– Hvorfor valgte du å gjøre den talen du holdt i kommunestyret mandag?

– Det var ikke veldig gjennomtenkt, men jeg skulle skrive et innlegg og forklare hvordan jeg skulle stemme i spørsmålet om ny bomring, og hvorfor. Samtidig visste jeg at det kom demonstranter. De siste møtene har vært forferdelig urolige, det har vært mye spetakkel i salen. Så kjente jeg at jeg var skikkelig lei av hele greia, all den usaklige oppførselen, og tenkte at jeg bare ville få det ut. Så gjorde jeg dét.

– Det river i hjertet

– Hva var verst?

– Da jeg fortalte om det som har skjedd med sønnen min, kjente jeg jo at det var vanskelig å snakke. Én ting er det som skjer med meg selv, men når det skjer med ungene, er det bare totalt uakseptabelt. Det river i hjertet, sier Braut Nese.

Hun forteller at den ene av hennes to 14 år gamle tvillingsønner har levd med hetsen nesten like lenge som henne selv – i flere måneder.

– Det har handlet om at folk har slengt dritt etter ham hver gang de går forbi, sier hun.

– Har det skjedd flere ganger at han er blitt angrepet fysisk?

– Nei, det var én episode som var knyttet til bompengemotstanden.

– Visste sønnen din at du kom til å si dette fra talerstolen mandag?

– Ja, jeg sjekket med ham, og han syntes det var helt greit, han er en ganske tøff gutt. Han ser jo galskapen i det og jeg tror ikke han blir så redd. Han ser bare hvor galne folk er og tenker at nå må vi få det ut og ta et oppgjør med det.

Ble drapstruet på Facebook

Klepp-ordføreren sier tvillingene har vært involvert i samtaler om temaet fra tidlig i høst.

– Dette startet ganske tidlig, da Christine i Stavanger (Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, red.anm.) fikk drapstrussel mot seg. Da tok jeg en prat med ungene: dere er jo på Facebook, så det kan jo faktisk være at dere oppdager slike ting før meg. Da handlet det om at dette bare er noe folk sier, fordi de mister andre ord og virkemidler. De vet ikke hva de kan si, og så mister de hodet, sier hun.

Så kom dagen i høst da det ble oppdaget en drapstrussel på Facebook som også omfattet Ane Mari Braut Nese. Denne trusselen ble lagt inn i en gruppe for bom-motstandere og har vært under etterforskning av Sør-Vest politidistrikt de siste månedene. Saken er fortsatt ikke avgjort fra politiets side.

– Da politiet ringte meg og fortalte om trusselen, trengte jeg to dager til å fordøye det, før jeg klarte å fortelle det til guttene, sier hun i dag. Klepp-ordføreren sier samtidig at sønnene klarer seg godt i hverdagen.

– De har gode folk rundt seg og er tøffe gutter.

– Tankevekkende, sier politimesteren

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt var til stede i salen under demokratikonferansen, som hadde tittelen «Holdt kjeft – dette må du tåle!». Vik sier det gjør inntrykk å høre at folk som tar på seg politiske verv blir utsatt for den type behandling som ordføreren i Klepp har erfart.

– Det er tankevekkende å høre at en ordfører lurer på om det er fare for eget liv på grunn av en politisk sak, og det er tankevekkende at dette går ut over nærstående i familien. Samtidig tror jeg terskelen for å begå grov vold mot en lokalpolitiker er veldig høy, det er stor avstand mellom demonstrasjoner og direkte aksjon, sier Vik til Aftenbladet.

Han mener folk må tenke seg skikkelig om, før de legger ting ut på nettet.

– Tenk deg godt om før du trykker «enter». Det du ikke kan stå på torget og si høyt og tydelig så alle hører deg, det bør du heller ikke skrive i kommentarfeltet.

Skjønner folk bedre

Samtidig som hun fordømmer virkemidlene en del bom-motstandere har tatt i bruk, har debatten om bompenger gitt ordføreren ny kunnskap og forståelse for folk som opplever vanskelige hverdager.

– Jeg tror jeg har fått mer forståelse for ei gruppe i samfunnet som føler de har tapt alle lotteri. Jeg ser at det er noen som blir helt desperate ved tanken på flere utgifter, og jeg skjønner at de blir frustrerte. Så synes jeg det er forferdelig synd at de ikke har andre virkemidler enn at de må begynne med trusler. Og jeg blir veldig redd for hvordan vi skal ha det, redd for lokaldemokratiet, redd at folk ikke skal ta politiske verv – det ville vært tragisk, sier hun.

– Vi som tilhører det man kan kalle «eliten» trenger å forstå at en del folk lever i ekte og dype frustrasjoner. Dét er et viktig perspektiv å ha med seg, sier også politimester Hans Vik.

«– Har verdens jillaste jobb»

– Når du ser deg tilbake nå, kunne du ignorert og oversett alt dette?

– Det hadde ikke vært mulig. Jeg kunne gått ut av Facebook, men ville uansett fått det på mail, telefon og SMS. Har du en kontaktflate, så kommer det, jeg måtte jo bare leve i det.

– Da du sa ja til gjenvalg, sa du at du har «verdens jillaste jobb». Har du fortsatt det?

– Ja, det har jeg. Det er en fantastisk jille jobb, det er en viktig jobb og det gir meg enormt mye positivt, sier Ane Mari Braut Nese.