Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt orienterte om saken torsdag formiddag.

Der kom det frem at mannen er siktet for drap på en mann som i begynnelsen av juni ble funnet død på parkeringsplassen tilhørende Rema 1000 i Hesthaugvegen i Åsane. I samråd med familien går politiet ut med at avdøde er 43 år gamle Ronny Nygård.

– Vi ble varslet om dødsfallet lørdag 1. juni og stengte umiddelbart av funnstedet og gjennomførte åstedsundersøkelse. Funn på stedet ga ikke på det tidspunktet noen klare svar på hva som hadde skjedd, og vi opprettet derfor en undersøkelsessak, sier Knutsen-Berge.

Først siktet for uriktig forklaring

Cirka to uker etter hendelsen var et vitne inne til avhør. På bakgrunn av forklaringen han kom med og andre opplysninger i saken, fikk han underveis i avhøret endret status til siktet. Han ble da siktet for uriktig forklaring.

– Han ble ikke fremstilt for fengsling på det tidspunktet og ble løslatt etter avhør. Gjennom sommeren har vi jobbet videre med saken og foretatt en rekke kriminaltekniske undersøkelser, påfølgende analyser og avhør. Resultatet av dette arbeidet har ført til at vi nå har siktet en person for drap, sier politiadvokaten.

FOTO: ØRJAN DEISZ/BERGENS TIDENDE

Ønsker tips fra publikum

Den avdøde skal ha tatt nattbuss (linje 30 til Tertnes) fra sentrum klokken 0243 og gått av på Åsane terminal cirka klokken 0300. Flere andre passasjerer gikk av på samme tid. Avdøde var 190 centimeter høy og kraftig bygget. Han hadde på seg grå genser med blå striper, sort jakke, brune sko og blå dongeribukse.

På pressekonferansen oppfordret politiet publikum til å komme med tips i saken. De ønsker å komme i kontakt med personer som var på bussen og personer som var på Åsane terminal rundt klokken 0300 natt til lørdag 1. juni.

– Vi har blant annet fått opplysninger om at det skal ha vært en ungdomsgjeng på bussen. Jeg understreker at de kun har status som vitner, men vi mener de kan ha sentrale opplysninger i saken. Vi ber om at disse og andre personer tar kontakt på politiets tipstelefon: 47696060.

Siktede nekter straffskyld

– Siktede er registrert i politiets systemer fra før, men kan ikke omtales som en kjenning av politiet. Han skal avhøres videre i dag og vil bli vurdert fremstilt for fengsling i morgen, sier politiadvokaten.

Politiet har jobbet med saken gjennom sommeren og sikret mange spor. De ønsker på nåværende tidspunkt ikke å si noe om dødsårsak. Det er ingenting som tyder på at det var en relasjon mellom siktede og avdøde.

Mannens forsvarer, Einar Råen, sier til Dagbladet at mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Politiavhøret av min klient startet i går. Han har avgitt forklaring og ønsker å samarbeide med politiet, sier Råen.

I tillegg til drapssaken som nå er blitt kjent, har norsk politi hittil i år politiet startet etterforskning av tolv drapssaker. I tillegg kommer fire saker knyttet til dødelig vold.