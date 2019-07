To lettere skadet i kollisjon med redningsskøyte

Det er ikke meldt fra politiet hvilken redningsskøyte som har vært innblandet i uhellet, men Redningsselskapet bekrefter at det var RS 166 Horn Stayer, som er stasjonert i Skjebergkilen.

– Vi bekrefter at RS Horn Stayer var involvert i et sammenstøt med en sivil båt rett etter klokken 21 i kveld. Vi har brukt kvelden til å få mer oversikt over hendelsesforløpet. Fokus for oss har vært å ta hånd om alle involverte på en best mulig måte. Vi har allerede i kveld gjennomført en debrief av våre egne mannskaper, sier senior kommunikasjonsrådgiver Eigil Andersen i Redningsselskapet til Aftenposten.

RS Horn Stayer var på vei ut på et hasteoppdrag da uhellet skjedde.

– Redningsskøyten og mannskapet om bord kom fra hendelsen uten skader, og de tok hånd om det sivile fartøyet og de som var om bord der.

Redningsselskapet viser til politiet for ytterligere informasjon.

De to som ble skadet er kjørt til Sykehuset Østfold Kalnes etter sammenstøtet, forteller operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt.

– En annen redningsskøyte kom også til stedet, sammen med nødetatene. Vi vet ennå lite om hendelsesforløpet. De to personene satt i fritidsbåten.

Redningsskøyten Horn Rescue, som er stasjonert på Skjærhalden på Hvaler, overtok hasteoppdraget som Horn Stayer hadde vært på vei til.