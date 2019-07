Justisministeren om mulla Krekar: – Uaktuelt å ta ham tilbake hvis han forlater landet

Kallmyr forteller at Justisdepartementet ble orientert om at Italia ønsket mulla Krekar pågrepet etter at norske påtalemyndigheter hadde fått informasjon av italienske påtalemyndigheter mandag.

– Jeg fikk beskjed om det i dag, sier Kallmyr til Aftenposten.

Krekar vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag. Han er dømt av italiensk rett til tolv års fengsel for terrorisme, uten å selv være til stede under rettssaken.

Ifølge NRK betegner Krekars advokat, Brynjar Meling saken som «tull, fjas og bare oppspinn».

Meling sier til Aftenposten at Krekar vil anke dommen, og at det derfor ikke ville bli noen utleveringssak nå. Justisdepartementet opplyser tirsdag at det ikke foreligger noen forespørsel fra Italia om utlevering av den terrortiltalte 63-åringen.

– Får ikke komme tilbake til Norge

Regjeringen ville tidligere i år gi mulla Krekar utreisedokumenter slik at han kunne reise til Italia for å delta i rettssaken mot ham. Men Krekar ville ikke reise uten å få innfridd garantier om blant annet retur til Norge. Det fikk han ikke.

– Mulla Krekar er utvist fra Norge. Han er ikke ønsket i Norge, og har ikke norsk statsborgerskap. Det vil være helt uaktuelt for Norge å ta ham tilbake hvis han reiser ut av landet. For norske myndigheter er det helt uaktuelt å gi en slik garanti, sier justisminister Jøran Kallmyr.

– Han er utvist, og blir behandlet på lik linje med alle andre som er utvist fra Norge ved at han ikke får komme tilbake til Norge.

Mandag ettermiddag uttalte kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken at det i siste instans er Justisdepartementet som må avgjøre om Krekar kan utleveres eller ikke.

Kallmyr mener det er upassende for han som justisminister å kommentere saken, mens den fortsatt behandles av påtalemyndigheten og domstolen.

– Jeg skal først gjøre en vurdering når domstolen eventuelt har funnet at vilkårene for utlevering er til stede, og saken skal vurderes i Justisdepartementet, sier han.

Olav Olsen

Får ikke dødsstraff-garanti fra irakiske myndigheter

Frp har de siste femten årene gjort det til en fanesak å få sendt mulla Krekar ut av Norge.

Frp-leder Siv Jensen har vært villig til å gå langt, og i 2009 sa hun at hun var villig til å bryte menneskerettighetene for å få Krekar sendt ut.

– Dette har vært en viktig sak for Frp. Er det ikke lenger det?

– Mens Frp har sittet i regjeringen har vi prøvd å snakke med irakiske myndigheter om å returnere Krekar. Men irakiske myndigheter kan ikke garantere at de ikke vil utføre dødsstraff, sier Kallmyr.

Han forklarer at det dermed er forbudt etter norsk grunnlov å returnere ham til Irak.

– Grunnlovens verdier er i tråd med Frps verdier, og det er viktig for Fremskrittspartiet å overholde grunnlovens verdier.