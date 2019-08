Mannen er siktet for å ha drept en kvinne han er i familierelasjon til, samt drapsforsøk etter episoden i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag kveld.

Aftenposten har vært i kontakt med den siktedes advokat Unni Fries.

– Det har vært gjennomført et kort avhør. Det er alt jeg vil si nå, skriver Fries i en SMS søndag morgen.

Politiet skriver i en pressemelding natt til søndag at de ikke vil gi ytterligere kommentarer for øyeblikket.

– Han vil bli forsøkt avhørt i natt om både hendelsen i moskeen og drapet, skriver politiet i pressemeldingen.

Moskéskytingen i Bærum: Dette vet vi, og dette vet vi ikke

Politiet setter inn tiltak i hele landet i forbindelse med eid-feiringen

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden eid.

Politidirektoratet skriver i en pressemelding natt til søndag at det foreligger ingen konkrete trusler, og det er ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud.

I tillegg til at de iverksetter trygghetsskapende tiltak i forbindelse med eid, bevæpnes også alle politifolk i Oslo politidistrikt. Bevæpningen ble iverksatt lørdag kveld og varer fram til søndag formiddag. Politiet skal vurdere søndag om bevæpningen skal forlenges.

– Dette er for at alle som feirer skal være så trygge som mulig, sa politiinspektør Jan Eirik Thomassen på en pressekonferanse lørdag kveld i forbindelse med skyteepisoden på en moské i Bærum.

Også innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger, vil være bevæpnet, opplyser Politidirektoratet i pressemeldingen.

– Vi vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap, sier Smesrud.

Thomassen i Oslo politidistrikt opplyser at de er kjent med at det er ventet å komme mange mennesker på de ulike arrangementene søndag, og at de er i dialog med ulike moskeer i politidistriktet i forbindelse med skyteepisoden lørdag.

Mange nordmenn melder seg som vakt utenfor moskeer

Islamsk Råd Norge opplyser at de er blitt kontaktet av flere nordmenn som ønsker å stille opp som vakt i forbindelse med eid-feiringen søndag.

Organisasjonen skriver på Facebook at de har mottatt flere henvendelser etter skyteepisoden i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

– Vi setter stor pris på dette og anmoder de interesserte til å ta direkte kontakt med en moské i deres nærområde, skriver de.

Leder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge opplyser til NTB at rundt 40–50 personer har tatt kontakt i ulike kanaler. Også andre religiøse personer har tatt kontakt.

Eid feires av muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan. Moskeene skal ha ulike arrangementer i forbindelse med feiringen.