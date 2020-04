Halvannet år etter at forretningsmannen Tom Hagen varslet politiet om at kona hans var bortført, ble han tirsdag siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Selv stiller han seg uforstående til siktelsen og nekter straffskyld.

Politiet sier mistankegrunnlaget mot ektemannen har styrket seg over tid. De har drevet skjult etterforskning mot ham over en lengre periode, men understreker at det fremdeles er flere ubesvarte spørsmål.

– Det er særlig viktig å få klarlagt hans rolle i saken. Det er viktig å finne Anne-Elisabeth Hagen. Og det er viktig å avklare om det er flere involverte i saken, sa politiadvokat Åse Kjustad Eriksson på pressekonferansen etter pågripelsen.

Hvor er Anne-Elisabeth Hagen?

På kvelden tirsdag 30. oktober 2018 var ekteparet Hagen på teater. Det er siste fysiske observasjon av den pensjonerte kvinnen. Morgen etter, klokken 09.14, skal hun ha ringt et familiemedlem. Siden har det ikke vært noen livstegn.

Privat / Politiet

Politiet etterforsket saken som en bortføring i flere måneder før de sommeren 2019 endret hovedhypotesen. Nå trodde de Anne-Elisabeth Hagen var drept, og at bortføringen var fingert. Men kvinnen er fremdeles ikke funnet.

Å finne Anne-Elisabeth Hagen er en av politiets viktigste oppgaver nå, sa politiadvokat Åse Kjustad Eriksson på en pressekonferanse etter pågripelsen av ektemannen. Da hun ble spurt om de var noe nærmere å vite hvor hun var, svarte politiadvokaten:

– Ikke konkret, men vi fortsetter å søke etter henne. Det vil være et vesentlig mål for oss å finne henne.

Politiet har i løpet av de siste 18 månedene gjennomført søk på en rekke steder etter den antatt drepte kvinnen. De har søkt på øde gårder, i tomme bygninger, i forseglede leiligheter og i utmark. Ifølge VG er det blant annet gjort søk i Lillestrøm, Nittedal og Sverige, basert på tips og opplysninger fra etterforskningen.

I starten av etterforskningen ble det gjennomført søk i flere vann i nærheten av Hagen-boligen i Sloraveien på Fjellhamar. Alle søkene har så langt vært resultatløse, men politiet har ikke gitt opp å finne et lik.

Bjørge, Stein Bjørge

Er det flere gjerningspersoner?

Tom Hagen er den første og eneste pågripelsen politiet har gjort i forsvinningssaken på Lørenskog. Dersom han har gjort det politiet mener – fingert en kidnapping med krav om løsepenger i kryptovaluta for å skjule drapet på sin kone – er det store spørsmålet om han har klart det alene.

Politiet har dessuten funnet en ukjent DNA-profil og skoavtrykk i boligen som ingen i Hagen-familien vedkjenner seg. De etterforsker derfor med full styrke med tanke på å finne eventuelle medvirkere. Politiadvokat Åse Kjustad Eriksson ville på tirsdagens pressekonferanse ikke utelukke flere pågripelser.

– Det er noe vi kontinuerlig jobber med, og det er en mulighet vi holder åpent.

– Er det overhode sannsynlig at han kan ha vært alene om dette?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Øst politidistrikt får bistand fra flere hold i jakten på mulige medvirkere. Ifølge Dagbladet skal FBI, New Scotland Yard og tyske Bundeskriminalamt har hjulpet norsk politi i flere måneder. Svensk og dansk kriminalpoliti, samt andre europeiske politimyndigheter, skal også ha vært inne i saken.

Terje Pedersen

Hva kan ha vært et eventuelt motiv?

Tom Hagen nekter for å ha drept kona.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa forsvarer Svein Holden tirsdag.

Dersom han har planlagt drapet og iscenesatt en kidnapping for å dekke over det, slik politiet mener, må han ha hatt et motiv. Politiet har flere hypoteser om dette, men ønsker foreløpig ikke å dele dem av hensyn til etterforskningen.

– Etterforskningen har gitt politiet ulike holdepunkter for å ha en oppfatning om mulige motiver, sa politiadvokaten på pressekonferansen.

Det er ikke noe krav om at motivet må være på plass for at en person kan dømmes for drap, men det blir likevel en viktig del av politiets etterforskning så Anne-Elisabeth Hagens etterlatte kan få svar på hvorfor hun er borte.