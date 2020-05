Da den yngste av de to brødrene tok kvelertak på sønnen hans, holdt faren ham hjemme fra skolen

Aftenposten skrev nylig om hvordan to brødre, «Hamza» og «Ahmed», kunne havne i toppen av politiets «verstingliste» over unge gjengangere i Oslo. Da de var 11 og 12 år, begynte bekymringsmeldingene å hagle inn til barnevernet, både fra skolen og foreldre.

Faren til en gutt på en skolene guttene gikk på, forteller til Aftenposten at den yngste broren tok kvelertak på den 11 år gamle sønnen hans og la ham i bakken i skolegården.

– Jeg var ikke imponert over hvordan rektor hadde taklet problemene med disse to tidligere. Han feide det bare under teppet. Etter angrepet ringte jeg og sa at jeg ville holde sønnen min hjemme til han kunne være trygg på skolen. Og det gjorde jeg, i to-tre dager. Det hjalp, sier faren.

Da sønnen kom tilbake, hadde «Hamza» fått en assistent som fotfulgte ham i alle frikvarter.

Når faren nå har lest om hvordan det har gått med brødrene, synes han det bare er trist alt sammen.

– Det burde vært tatt tak i på en annen måte.

Hamza er blitt forelagt det faren forteller, men ønsker ikke å kommentere episoden.

FAU-lederen: Burde brukt oss foreldre mer

Daværende FAU-leder ved en av skolene de to brødrene gikk på, bekrefter at noen holdt barna sine hjemme fordi de var redde, og at flere kontaktet henne om brødrene.

– Skolen bør i større grad bruke oss foreldre som en ressurs. Når noen kommer flyttende til en ny skole med «et minustegn» ved seg, burde skolen, sammen med lærer og klassekontakter, ha en plan for at den nye eleven blir tatt imot på en ok måte av andre elever. Kanskje kan det bidra til at de blir inkludert og kommer seg ut av den negative rollen sin, sier FAU-lederen.

Mobbeombudet: - Det handler om utrygge miljøer

Mobbeombud Kjerstin Owren får mange henvendelser som ligner saken med de to brødrene. I årsmeldingen fra 2019 sier hun at henvendelsene ikke lenger dreier seg så mye om enkeltsaker med ett offer og en eller flere mobbere. «De handler derimot om utrygge miljøer og gjennomgående om opplevelser av ikke å høre til», skriver hun.

– Hvis man føler seg utenfor og uglesett, kan man reagere med å la det gå ut over andre barn, som også blir utrygge, sier Owren.

Tiltakene som settes i verk, forsterker ofte bare rollene de allerede har, mener hun.

– Når man trenger assistenter for å fotfølge en elev, driver man brannslukking og er allerede for sent ute. Det blir en negativ spiral. Mange elever opplever at de ikke gis fullverdig plass i klassen. Hverken når det gjelder å lære sammen eller å være sammen.

Owren mener man må spørre hva slags rutiner denne skolen har som lar det gå så langt at det blir tatt kvelertak på en elev.

Fakta: Mobbeombudets årsmelding 2019 Mobbeombudet fastslår at det er altfor stor variasjon mellom barnehager og skoler i Oslo når det gjelder kvalitet på systematisk arbeid for å fremme trygt og godt psykososialt miljø. I 2019 kom det inn 612 henvendelser om konkrete saker: 497 fra foresatte til barn i skolen 18 fra foresatte til barn i barnehage 60 fra ansatte i barnehage og skole 17 fra «andre», som fastleger, psykologer og barnevernsansatte 70 prosent av skolehenvendelsene gjelder 3.-7. trinn 147 klagesaker på skolemiljø ble meldt til Fylkesmannen i Oslo og Viken i 2019, en økning på 36 prosent fra 2018. Fra mobbeombudets årsmelding, mars 2020

Hun mener det ikke finnes noe som trigger unge, sinte gutter mer enn 19 år gamle ufaglærte assistenter med gule vester som spionerer på dem i skolegården.

– Da føler de at verdigheten blir fratatt dem.

– «Skyld-sisten» ikke uvanlig

At det blir en «skyld-sisten» mellom skole, barnevern, politi og foresatte, er heller ikke uvanlig, påpeker Owren.

– Foresatte tåler å bli stilt krav til! Men hvis de føler at de blir en byrde istedenfor en viktig samarbeidsressurs, blir det ofte mer og mer fastlåst.

– Hva med ofrene for disse utagerende elevene?

– De har fått sine rettigheter brutt. Det er nulltoleranse mot vold i skolen.

Mobbeombudet mener toppledelsen i Utdanningsetaten bør spørre seg om hvorfor flere skoler opplever at de ikke har nødvendig kompetanse til å forebygge negativ utvikling tidlig, og hvilken rolle de har som skoleeier.

– Det er noe å lære av alle typer saker der rettigheter er brutt, uansett hva andre instanser burde eller ikke burde gjort.

Rektor: - Utfordringene kom etter hvert

Rektor ved skolen sier det er en krevende utfordring å kommunisere til alle hva skolen jobber med når det gjelder enkeltelever og samtidig ivareta taushetsplikten.

– Jeg kan derfor ikke kommentere hvilke tiltak skolen iverksatte eller forsøkte å iverksette overfor disse brødrene, sier han.

Han sier at det gikk bra til å begynne med, noe guttene også selv har fortalt.

– De fikk venner og var godt likt av mange. Utfordringene kom etter hvert. Som kjent forsøkte vi å etablere et samarbeid med foresatte for å løse dem, noe som viste seg å være vanskelig.

Han påpeker at godt samarbeid mellom skole og hjem også er viktig på overordnet plan.

– Der kan sikkert vår skole som mange andre skoler ha områder vi kan bli enda bedre på. Det prøver vi hele tiden.