De stilte opp for å protestere mot Kinas utenriksminister. Men han slapp å se eller høre dem.

Wang Yi unngikk demonstrantene da han besøkte Erna Solberg torsdag ettermiddag.

Rundt 120 demonstranter dukket opp i forbindelse med at Kinas utenriksminister Wang Yi er på besøk i Norge. Besøket er del av en rundreise til flere europeiske land Heiko Junge / NTB scanpix

Nå nettopp

«Menneskerettigheter i Kina nå!»

Et hundretall demonstranter hadde samlet seg utenfor statsministerboligen for å protestere mot Wang Yi.

Men den kinesiske utenriksministeren så dem aldri. Klokken 17 presis kjørte kortesjen hans ned Parkveien, et kvartal unna demonstrantene, før han ble kjørt inn for å møte Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Wang landet i Norge torsdag ettermiddag etter å ha besøkt Italia og Nederland tidligere denne uken. Fredag reiser han videre til Tyskland og Frankrike.

– Kommer med et smil, men ikke som en venn

Protester mot Kinas brudd på menneskerettighetene har preget besøket på de to første stoppene, og norske aktivister håper at det også vil bli viktig når han nå besøker Norge.

– Han kommer hit med et smil, men ikke som en venn. Bak smilet ligger et ønske om å kontrollere Norge, ropte SV-politikeren Petter Eide i sin appell til demonstrantene.

Petter Eide (SV) var blant dem som holdt en appell utenfor statsministerboligen. Heiko Junge / NTB scanpix

Eide, som i flere år var generalsekretær for Amnesty International Norge, stilte opp i en gul t-skjorte med de kinesiske tegnene for «frihet» på – akkurat som han gjorde da den kinesiske partitoppen Li Zhanshu besøkte Stortinget i mai i fjor.

– Vi er her for å sikre at dette ikke blir noe hyggelig teselskap for den kinesiske utenriksministeren. Ingen land i verden har så omfattende brudd på menneskerettighetene som Kina, sier Eide.

– Menneskerettighetene er ikke vestlige

På talerlisten sto blant annet også avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande, Ap-politikeren Åsmund Aukrust og MDGs utenrikspolitiske talsperson, Sigrid Heiberg.

– Det er viktig at norske politikere tør å snakke ut om de menneskerettighetsbruddene som pågår i Kina, ikke minst nå som vi er på vei inn i FNs sikkerhetsråd, sier Aukrust.

Wang Yi møtte statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide torsdag ettermiddag. Heiko Junge / NTB scanpix

Han legger til at det er viktig med stille diplomati når man skal håndtere stormakter som Kina, men at det ikke betyr at man skal unngå offentlig kritikk.

– Menneskerettighetene er ikke en vestlig oppfinnelse, de er universelle, sier han.

Nyheten om besøket fra den kinesiske utenriksministeren ble kunngjort først på mandag, og Amnesty International Norge og de andre arrangørene av demonstrasjonen hadde dermed ikke så mye tid på seg til å planlegge.

– Men vi er veldig fornøyd med oppmøtet, sier Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske uighurkomiteen.

Adiljan Abdurihim, sekretær i Den norske uighurkomiteen. Kristoffer Rønneberg

Minst en million uigurer og andre minoritetsfolk er plassert i masseinterneringsleirer i den nordvestlige Xinjiang-regionen i Kina de siste årene.

Dokumenterte minst 260 nye interneringsleirer

Så sent som torsdag dukket det opp nye beviser på omfanget av disse leirene: Nyhetsnettstedet Buzzfeed har funnet minst nye 260 interneringsstrukturer i Xinjiang ved å analysere tusenvis av satelittbilder. Noen av disse leirene kan oppbevare over 10.000 mennesker.

Abdurihim tror at stadig flere nordmenn begynner å bli oppmerksom på menneskerettighetssituasjonen i Kina.

– Jeg merker et tydelig stemningsskifte nå. Og det er fint. Det er viktig at man forstår at dette ikke bare handler om uigurene men om fremtiden for mange over hele verden. Kinas myndigheter ønsker å fjerne ytringsfriheten, og derfor er det viktig at vi som kan kritisere dem, bruker denne muligheten til å gjøre det, sier han.