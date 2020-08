Ny nedbørsrekord etter styrtregn på Østlandet – meteorologene oppgraderte farenivået

Nabolaget til Erik Bleken på Nøtterøy opplevde mer regn på en time enn det er målt noe sted tidligere i Norge. I Tønsberg sentrum ble det varslet om en mulig drukningsulykke.

Nødetatene fryktet en periode at en person var tatt av vannmassene i en undergang i Vestfold, og gjorde grundige søk før situasjonen kunne avklares. Vestfold Interkommunale Brannvesen

21. aug. 2020 15:16 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag ettermiddag bekrefter vakthavende statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt at det er satt ny nedbørsrekord på en time i Norge, på Nøtterøy i Vestfold.

Tidligere på ettermiddagen varslet instituttet om en mulig ny rekord, og samtidig ble farenivået satt opp fra gult til oransje.

Den fastslåtte rekorden lyder på 58,2 millimeter med nedbør og ble målt ved Vestskogen målestasjon på Nøtterøy, opplyser statsmeteorolog Martin Granerød til Aftenposten.

Erik Bleken bor på Vestskogen, og bekrefter at regnbygene fredag har vært voldsomme. Han har også satt seg inn i hva nedbørsmengdene faktisk innebærer.

Dette bildet tok Erik Bleken mens rekordregnet høljet ned på Nøtterøy fredag ettermiddag. Erik Bleken

– Over 58 millimeter betyr at det kommer 58 liter vann på én kvadratmeter. For et område på et mål tilsvarer det ganske nøyaktig hva en 60 tonns tankbil rommer, sier Bleken.

Kliss vått, men rekordregnet ga seg etterhvert, kunne Erik Bleken på Nøtterøy konstatere. Privat

I sommer har det vært flere tilfeller med store nedbørsmengder. Bleken har oppfordret familiemedlemmer til å sette ut glass på et bord på verandaen for å se hvor mange ganger de fylles opp.

Ved 16-tiden var det verste regnværet over på Vestskogen. Statsmeteorolog Martin Granerød opplyser at det er Sandefjord og Tønsberg som har vært hardest rammet, og at det går mot langt lettere vær utover kvelden.

Når Meteorologisk institutt varsler oransje nivå er det det høyeste farenivået de kan varsle for nedbør, sier Martin Granerød til Aftenposten. Oransje farenivå innebærer at det «vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt».

Han sier også at den forrige rekorden ble satt i 1991, i Asker, da det falt 54,9 millimeter nedbør på en time.

Sør-Øst politidistrikt melder at de har fått mange meldinger om vann i kjellere på grunn av nedbøren, og at brannvesenet har begrenset kapasitet til å bistå. De ber de som har rammet slå av strømmen og sikre verdier etter beste evne.

Meldte om drukning

Tor-Atle Jakobsen er brannsjef på stasjonen på Nøtterøy. Han opplyste fredag tidlig kveld til Aftenposten at det er fullt trykk ved stasjonen, og at det er kalt inn ekstramannskaper.

Jakobsen forteller om en situasjon i Tønsberg nær Kilden kino, der det er en undergang under veien. Undergangen er ca. 15 meter i lengde, og her samlet det seg halvannen meter med vann. Ifølge Jakobsen forsøkte to personer å forsere undergangen. Den ene kom gjennom, og oppdaget at den andre var borte.

Brannvesen og politi gikk manngard under undergangen, og kunne konstatere at vedkommende sannsynligvis hadde snudd.

Nå tømmes kjeller i næringsbygg og i privathus, sier Jakobsen.

Vann i kjelleren også på politihuset

Også politihuset ble rammet av vann i kjelleren.

– Dette kunne vært alvorlig for infrastrukturen for 110- og 112-sentralene, sier Tor-Atle Jakobsen.

– Heldigvis ble det ikke veldig dramatisk, sier han.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding