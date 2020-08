Styrtregn på Østlandet - Meteorologisk institutt oppjusterer farenivået

Uoffisielle målinger viser at det har falt over 50 millimeter nedbør på én time enkelte steder i Vestfold. Nå oppgraderes farenivået fra gult til oransje.

21. aug. 2020 15:16 Sist oppdatert nå nettopp

Det skriver Meteorologisk institutt på Twitter. Det oppjusterte varselet gjelder for Vestfold, mens det øvrige østlandsområdet ligger på gult nivå.

Oransje farenivå innebærer at det «vil være en reell fare for at liv og verdier kan gå tapt».

Sør-Øst politidistrikt melder at de har fått mange meldinger om vann i kjellere på grunn av nedbøren, og at brannvesenet har begrenset kapasitet til å bistå. De ber de som har rammet slå av strømmen og sikre verdier etter beste evne.

Saken oppdateres

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding