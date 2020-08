17-åring tiltalt for grov voldtekt av jente under fem år

En 17-åring er tiltalt for gjentatte tilfeller av voldtekt mot ei jente under fem år.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen var tiltalte 15 år første gang handlingen fant sted, og fornærmede var under fem år.

Statsadvokaten klassifiserer handlingen som voldtekt, og definerer den som grov på grunn av jentas alder da overgrepet fant sted, og på grunn av at det skjedde gjentatte ganger.

Overgrepene skjedde mellom august 2018 og mai 2019.

17-åringen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 301 for voldtekt av barn under 14 år. Hans lave alder vil få betydning for dommen.

Saken kommer opp i Nord-Gudbrandsdal tingrett 8. oktober, og det er satt av to dager til saksbehandlingen.

