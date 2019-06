Politiet i gang med å granske ferjeulykken på Hovedøya

Politiet mottok den første meldingen fra brannvesenet klokken 17.11 lørdag ettermiddag. Totalt åtte personer ble skadd, én av dem alvorlig, i sammenstøtet. Innsatsleder Tore Barstad ved Oslo politidistrikt sier til NRK radio at de ikke kjenner årsaken til ulykken ennå.

– Nå har vi akkurat fått kriminaltekniker om bord for å gjennomføre den første innledende tekniske undersøkelsen, og den gjennomfører vi når båten ligger her. En av arbeidshypotesene er at båten har fått en teknisk svikt som har gjort at den har gått rett i brygga. Og så er det selvfølgelig noen menneskelige faktorer som vi forsøker å finne ut av, sier Barstad.

Fergen Oslo XI har plass til 236 passasjerer, men det var kun 134 passasjerer om bord da den var på vei fra Rådhuskaia i Oslo sentrum til Hovedøya. Det ble tidlig lansert som en hovedhypotese at båten på vei inn mot kaia hadde mistet motorkraften og ikke hadde mulighet til å reversere kraft.

Både Havarikommisjonen for sjø og Sjøfartsdirektoratet er varslet om ulykken.